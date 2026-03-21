Equinoccio de primavera 2026: así se vivió en México y el mundo

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Cada año, miles de turistas se reunen. Foto: Cuartoscuro

La primavera llegó con el equinoccio oficialmente a las 08:46 de este 20 de marzo, marcando el inicio de una de las estaciones más esperadas del año. Este fenómeno ocurre cuando el Sol se alinea con el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Como cada año, miles de personas aprovecharon este momento para reunirse en distintos puntos del país y del mundo, donde se combinan tradiciones ancestrales, turismo y observación astronómica.

¿Cómo se celebra el equinoccio de primavera en el mundo?

En Chichén Itzá, Yucatán, miles de visitantes se congregaron durante el equinoccio de primavera para observar el llamado descenso de Kukulcán en la pirámide de El Castillo.

Estas formas, al alinearse, crean la ilusión óptica de una serpiente en movimiento que parece descender desde la cima del templo hasta la base, donde se encuentra una cabeza esculpida.

Especialistas coinciden en que este efecto es resultado del conocimiento avanzado que tenía la civilización maya en astronomía, matemáticas y diseño arquitectónico.

“Todo estaba como que calculado, eran unos expertos, en su cultura y si es algo muy interesante… Si es muy impresionante la visitas. Se siente la impresionante de todos los turistas de todos nosotros“ Claudia Calderón, turista

Mientras que en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, cientos de visitantes acudieron desde tempranas horas de acuerdo con medios locales. Muchos vestidos de blanco, con la intención de “recargarse de energía” y dar la bienvenida a la nueva estación.

Entre las actividades que se realizan en el municipio del Estado de México por el equinoccio está el donde hay lanzamiento de globos aerostáticos, rituales de energía y danzas.

El equinoccio también se vivió en otras partes del mundo. En el monumento megalític Stonehenge de Inglaterra, miles de personas se reunieron para recibir la primavera con música y danzas antiguas.

Este sitio, con más de 4 mil 500 años de antigüedad, fue diseñado para alinearse con fenómenos astronómicos, lo que lo convierte en un punto clave para entender cómo las civilizaciones antiguas observaban el cielo.

Otros países donde suele festejarse el equinoccio de primavera son Perú en Machu Picchu y Egipto con la Esfinge de Giza

¿Qué es exactamente el equinoccio de primavera?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que el equinoccio de primavera es uno de los eventos astronómicos más importantes del año.

Ocurre cuando el Sol se coloca en una posición que permite que ambos hemisferios de la Tierra reciban prácticamente la misma cantidad de luz. Por esa razón, el día y la noche tienen duraciones muy similares.

La palabra “equinoccio” proviene del latín y significa literalmente “noche igual”. Este fenómeno no es exclusivo de marzo. También se presenta en septiembre, aunque en ese momento marca la transición hacia el otoño en el hemisferio norte.

Tras el equinoccio primaveral, la duración de los días comienza a aumentar gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en el solsticio de verano.

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