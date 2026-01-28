Murió Anita Sevilla, reconocida bailaora flamenca, a los 78 años

GENERANDO AUDIO...

Anita Sevilla fue una exponente del flamenco. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La bailaora flamenca Ana Durán Pérez Arjona, conocida artísticamente como “Anita Sevilla”, falleció a los 78 años de edad, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de un mensaje, la asociación lamentó profundamente el fallecimiento de Anita Sevilla, quien era socia honoraria del sindicato de actores.

De acuerdo con N+, la exponente del flamenco andaluz murió en paz el pasado domingo 25 de enero de 2026, acompañada por su familia.

¿Quién fue Anita Sevilla?

Ana Durán nació en Sevilla, donde, desde temprana edad mostró aptitudes para el canto y el baile, según informó el medio TV Notas.

Adoptó el nombre artístico de Anita Sevilla y, dentro del medio, se consolidó como una bailaora flamenca de renombre, caracterizada por su apego a las raíces andaluzas y su fuerza expresiva sobre el escenario.

A lo largo de su trayectoria, integró la tradición gitana con sus raíces andaluzas, lo que la llevó a convertirse en un referente del flamenco. Su presencia fue constante en festivales y tablaos durante varios años.

Uno de los aspectos más reconocidos de su carrera fue la dupla artística que formó con su pareja de vida, Manuel “Manolo” Benítez Carrasco, con quien participó en diversos eventos culturales y celebraciones.

