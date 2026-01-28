Imelda Tuñón estalla: llama “rata” a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y critica a Ana María Alvarado

GENERANDO AUDIO...

Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Foto: Cuartoscuro

La polémica entre Imelda Tuñón y la familia de Julián Figueroa volvió a encenderse cuando la cantante y actriz reapareció en Instagram con una serie de historias en las que arremetió directamente contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, a quien llamó “rata”, y lanzó fuertes críticas contra la periodista Ana María Alvarado.

De acuerdo con información retomada por TVNotas, las publicaciones de Imelda llegaron apenas un día después de que compartiera mensajes que muchos usuarios interpretaron como indirectas dirigidas a su exsuegra.

Aunque en sus historias más recientes no mencionó directamente a Maribel Guardia, el conflicto volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Marco Chacón?

En una de sus historias de Instagram, Imelda Tuñón acusó a Marco Chacón de orquestar una supuesta “estrategia mediática” en su contra. Aseguró que, mientras eso ocurría, ella cumplía con los requerimientos legales que le fueron solicitados.

“Mientras Marco Chacón hacía sus intentos de ‘estrategia mediática’, trabajamos, hicimos todas las pruebas de antidoping y psicológicas que había que hacer y dimos un golpe de verdad por medio de la justicia”, escribió.

En el mismo mensaje, Imelda fue más contundente al referirse al esposo de Maribel Guardia, a quien calificó como “rata”, y negó haberle quitado a su hijo a la actriz.

“Yo no le quité el nieto a la señora, ella me quitó a mi hijo”, afirmó.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se remonta a inicios de 2025, cuando la actriz interpuso una demanda en la que argumentó que Imelda no era apta para cuidar de su hijo debido a presuntas adicciones. Durante ese proceso legal, el menor fue separado temporalmente de su madre mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Imelda Tuñón negó dichas acusaciones desde el inicio y aseguró haberse sometido a pruebas psicológicas y antidoping. Posteriormente, recuperó la convivencia con su hijo, situación que, según ha señalado, se logró por la vía legal.

En días recientes, Imelda volvió a generar controversia luego de sugerir que su exsuegra presuntamente habría tenido comportamientos contradictorios con la imagen pública que proyecta, comentarios que provocaron una fuerte reacción en redes sociales.

El reclamo contra Ana María Alvarado

La cantante también dirigió sus críticas a la periodista Ana María Alvarado, a quien acusó de desinformar sobre su situación legal y personal.

Para respaldar su postura, Imelda compartió una imagen de un ticket de compra de una tienda de conveniencia fechado por la mañana, con el que buscó desmentir versiones que, según ella, insinuaban consumo de alcohol u otras conductas indebidas.

Además, aseguró que no existe ningún lugar donde Marco Chacón deje dinero para la manutención de su hijo y pidió a la comunicadora “hacer bien su trabajo”. También calificó como lamentable una supuesta denuncia por daño psicoemocional atribuida a una persona que, según dijo, “nunca existió”.

Finalmente, Imelda señaló que ha tenido oportunidades de proceder legalmente contra periodistas por el uso de declaraciones falsas o documentos incorrectos, pero afirmó que, en los seis años que lleva de carrera pública, ha decidido no hacerlo.

Hasta el momento, Maribel Guardia, Marco Chacón y Ana María Alvarado no han respondido públicamente a las declaraciones de Imelda Tuñón.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento