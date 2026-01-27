Kanye West niega ser nazi y atribuye polémica a trastorno bipolar

GENERANDO AUDIO...

Kanye West fue diagnosticado con trastorno bipolar 1. Foto: AFP

El rapero Kanye West aseguró en una carta publicada en el Wall Street Journal que no es “nazi ni antisemita”, lo justificó hablando sobre sus trastornos mentales.

El intérprete de “Flashing Lights” explicó en un mensaje, pagado por su marca Yeezy en el periódico, las implicaciones del trastorno bipolar que hace años le fue diagnosticado.

“Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control”, escribió el artista, ganador de 24 premios Grammy.

“En ese estado, me moví hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Uno de los aspectos difíciles de tener bipolaridad tipo 1 son los momentos de desconexión -muchos de los cuales no recuerdo“, añadió.

Ye, como se hace llamar ahora, aseguró que su trastorno lo “cegó” y le hizo sentir “poderoso, seguro e imparable“.

“Me arrepiento y me siento muy avergonzado por mis acciones en ese estado. Estoy comprometido para rendir cuentas, con el tratamiento y con hacer un cambio significativo. Pero no es excusa. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío“, escribió el artista en el texto.

En febrero de 2025, West vendió productos con la esvástica en su página web y meses más tarde publicó una canción titulada “Heil Hitler”. En otras ocasiones ha alabado a Adolfo Hitler y ha compartido comentarios antisemitas en sus redes sociales.

“No pido compasión, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa“, añadió West.

Accidente de Kanye West

El artista explicó que con 23 años sufrió un accidente de coche en el que se rompió la mandíbula, lo que le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro.

“En aquel momento la atención se centró en el daño visible, como la fractura, la inflamación y el trauma físico inmediato. La lesión más profunda, la que estaba dentro de mi cabeza, pasó desapercibida. No se realizaron pruebas exhaustivas, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión“, detalló.

Fue en 2023, precisó West, cuando recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Así, el artista explicó que sus comentarios del año pasado se enmarcan dentro del “episodio maníaco de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo“ que sufrió y que “casi destruye” su vida. “A medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, había momentos en los que ya no quería estar aquí“, agregó.

Una disculpa reiterada y antigua

Ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que “adoraba a los nazis”.

En 2022 también provocó indignación al mostrarse con el lema“White Lives Matter” (“La vida de los blancos importa“, tergiversando el célebre “Black Lives Matter” contra el racismo contra la gente negra), y acudió a una cena en casa de Donald Trump con el supremacista blanco antisemita, Nick Fuentes.

¿Qué es el trastorno bipolar tipo 1 que le fue diagnosticado a Kanye West?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el “trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios del estado de ánimo extremos. Estos incluyen subidones emocionales, también conocidos como manía o hipomanía, y bajones, también conocidos como depresión. La hipomanía es menos extrema que la manía”.

El portal especializado menciona que las crisis de cambios del estado de ánimo de depresión a manía pueden ocurrir rara vez o varias veces al año, aunque cada crisis llega a durar varios días.

Entre las crisis, algunas de las personas que lo padecen llegan a tener “largos períodos de estabilidad emocional”.

También existen personas que pueden tener cambios del estado de ánimo con frecuencia, pasando de depresión a manía, o tener tanto depresión como manía al mismo tiempo.

El trastorno bipolar 1 que menciona le fue diagnosticado a Kanye West, se manifiesta en las personas que han tenido al menos una crisis maníaca “que puede aparecer antes o después de crisis hipomaníacas o depresivas mayores”.

Incluso, la manía puede causar una desconexión de la realidad, a la que se le llama psicosis.

