J Balvin se suma a eventos del Super Bowl 2026 como capitán en juego especial de flag football

J Balvin y el comediante Druski estarán en evento del Super Bowl. Foto: AFP

El cantante colombiano J Balvin se sumó este martes al cartel de figuras latinas parte de los eventos del Super Bowl 2026 al ser anunciado como capitán de uno de los equipos que disputarán un partido de flag football, el próximo sábado 7 de febrero.

El encuentro, organizado por la NFL, formará parte de la intensa semana de actividades que rodean al Super Bowl LX, cuya final se jugará el 8 de febrero en Santa Clara, a las afueras de San Francisco, California.

Un día antes de la final, figuras del deporte y el entretenimiento se reunirán para disputar el partido de flag football, una modalidad del futbol americano sin contacto.

De acuerdo con lo anunciado por la NFL, J Balvin y el comediante estadounidense Druski serán los capitanes de los dos equipos que participarán en el partido de exhibición.

Diana Flores participará en el encuentro

Los conjuntos también contarán con la presencia de Diana Flores, estrella mexicana del flag football, así como de los exquarterbacks de la NFL Cam Newton y Michael Vick.

“Ser parte de un enorme juego de flag como este durante la semana del Super Bowl va a ser increíble. (…) Estoy listo para liderar a mi equipo, traer la vibra y montar un espectáculo divertido que los fans recordarán.”, señaló J Balvin en un comunicado.

El cantante y productor originario de Medellín, quien cuenta con 50 millones de seguidores en Instagram, ya tuvo participación en el Super Bowl de 2020, cuando subió al escenario en Miami junto a Bad Bunny como invitados del espectáculo encabezado por Shakira y Jennifer López.

El partido de flag football, que también se realizó en la previa del Super Bowl pasado en Nueva Orleans, se celebrará en el Centro de Convenciones Moscone, en San Francisco, y será retransmitido por YouTube.

Este deporte, que debutará como disciplina olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028, se caracteriza por no permitir el contacto físico entre jugadores; para detener una jugada, la defensa debe retirar una de las dos tiras de tela colocadas en la cintura del rival.

Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl 2026

La edición 60 del Super Bowl enfrentará a los New England Patriots, encabezados por Christian González y Andy Borregales, jugadores de raíces colombiana y venezolana, contra los Seattle Seahawks.

El espectáculo musical de medio tiempo tendrá como protagonista al puertorriqueño Bad Bunny.

