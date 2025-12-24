¡Natalia Lafourcade ya es mamá! Con tierno mensaje, anunció el nacimiento de su primer hijo

GENERANDO AUDIO...

La cantante reflexionó sobre esta nueva etapa en su vida. Foto: Cuartoscuro

Natalia Lafourcade ya es mamá, la cantante lo anunció durante la noche de este martes a través de una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la intérprete de “Hasta la raíz” aparece en distintos momentos de su embarazo, así como en algunas imágenes junto a su hijo y su esposo, Juan Pablo López-Fonseca, cineasta y productor venezolano.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre”, escribió la cantante en su perfil de la red social.

Sin embargo, esas no fueron las únicas palabras que dedicó a este momento, pues, como ella misma señala, se siente profundamente agradecida por esta nueva etapa en su vida.

“¡Gracias vida que me has dado tanto! Finalmente, el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas” Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade alista gira para 2026

Además de convertirse en madre, el futuro luce prometedor para Natalia Lafourcade, ya que estará de gira durante los primeros meses del próximo año.

Como parte del Cancionera Tour 2026, la cantante tendrá presentaciones en Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador durante mayo y junio.

Asimismo, se presentará en ciudades como Nueva York, Orlando, Seattle y Vancouver, además de otras fechas programadas en Estados Unidos y Canadá.

