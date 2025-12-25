Hoy No Circula operará así el 24 y 25 de diciembre en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

Checa si circulas este 24 y 25 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

Aunque se trata de días festivos, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente durante el 24 y 25 de diciembre de 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que autoridades ambientales llaman a la población a tomar previsiones para evitar sanciones.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), las restricciones aplicarán de 05:00 a 22:00 horas tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en municipios del Estado de México (Edomex) que forman parte del programa.

¿Qué autos no circulan el 24 de diciembre?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula, el miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, deberán suspender su circulación los vehículos con:

Engomado rojo y terminación de placa 3 o 4

La restricción estará vigente durante todo el horario del programa, de 05:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos no circulan el 25 de diciembre?

Para el jueves 25 de diciembre, Navidad, la Sedema informó que no podrán circular los automóviles con:

Engomado verde y terminación de placa 1 o 2

El horario de aplicación será el mismo que el día anterior, de 05:00 a 22:00 horas, incluso tratándose de un día festivo.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente precisó que no están sujetos a las restricciones del programa los siguientes vehículos:

Automóviles con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos

Estas unidades podrán circular sin limitación alguna, sin importar el color del engomado o la terminación de placa.

Las autoridades ambientales recomiendan verificar con anticipación las restricciones tanto para la CDMX como para el Edomex antes de salir durante las celebraciones decembrinas.

Así funcionará el alcoholímetro el 24 y 25 de diciembre

El programa Conduce Sin Alcohol está vigente hasta el 11 de enero, periodo en el que se refuerzan los puntos de revisión en la CDMX. El objetivo es salvaguardar la vida de peatones y conductores durante la temporada decembrina.

Conduce sin alcohol estará disponible en las 16 alcaldías en calles y avenidas con 500 policías y mil 130 puntos de alcoholímetros funcionando las 24 horas del día, que estarán revisando lugares estratégicos, como zonas de acceso y salida de la ciudad, y zonas de alta incidencia de siniestros viales.

Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, el Alcoholímetro en CDMX funcionará con horarios extendidos y mayor número de puntos de control. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicarán pruebas de alcoholemia de manera aleatoria a conductores particulares y de transporte privado.

¿Qué pasa si no se supera la prueba del alcoholímetro?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana , si una persona aprueba la prueba , puede continuar su camino sin problema.

, si una persona , puede continuar su camino sin problema. En caso contrario, si el conductor presenta indicios de alcohol, es remitido a un Centro de Sanciones, donde un juez cívico determina la sanción.

El arresto puede ir de 20 a 36 horas, dependiendo del criterio del juez y de la valoración médica realizada al conductor.

SSC aclara: el alcoholímetro no genera multa

Durante el programa A las Nueve en Uno, de Unotv.com, el director general de Prevención del Delito de la SSC, Wilfrido Lescas, explicó que el alcoholímetro no contempla una multa como sanción principal.

¿Cuánto se paga realmente si te detienen en el alcoholímetro?

Aunque no existe una multa, sí hay costos asociados al procedimiento. Según lo explicado en la entrevista:

Arrastre del vehículo por grúa: alrededor de 900 pesos

alrededor de Estancia en el depósito vehicular: depende de los días que permanezca el auto

depende de los días que permanezca el auto El monto total puede alcanzar aproximadamente 6 mil 788 pesos, sumando los conceptos operativos

