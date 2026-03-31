Nicolás Haza, una joven promesa mexicana: sorprende con álbum y película junto a su madre Ludwika Paleta

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Nicolás Haza estuvo de visita en los estudios de Uno TV | Foto: Alfredo Narváez

Nicolás Haza es una de las jóvenes promesas de la actuación en México, pues después de sorprender en la serie “Nadie nos va a extrañar“, regresó a finales de 2025 con la película “Después“, en la que compartió pantalla con Ludwika Paleta, quien no solo es una actriz consolidada, sino que es su madre y guía.

El joven actor también es un joven artista musical que, a sus 26 años, lanzó el álbum “PRESENTIMIENTO DE UN FUTURO PASADO“, una propuesta nueva de electro-dance que mezcla lo mejor de los artistas que él mismo escucha en su día a día, según dijo en entrevista exclusiva con Unotv.com.

La música como refugio y exploración de nuevos ritmos

“PRESENTIMIENTO DE UN FUTURO PASADO“, el nuevo material discográfico de Nicolás Haza, se aleja de sus trabajos previos de R&B para abrazar influencias del electrodance, el funk y el subgénero conocido como new disco.

Este proyecto nació de una búsqueda orgánica donde las letras y las emociones personales de varios momentos específicos de su vida dictaron el camino hacia un concepto visual que culminó en un cortometraje musical.

“Empecé enamorado, luego salió ‘Nadie nos va a extrañar’, entonces, hay una canción dentro del álbum que se llama ‘Otro mundo’, que habla de meter este otro mundo que puede ser el medio que, aunque haya crecido en él, es muy diferente de repente estar adentro y todas las cosas que empiezan a pasar, tanto buenas como malas. Y cómo existe el miedo al fracaso, también el miedo al éxito y qué puede pasar cuando la vida nos da las cosas que queremos y no estamos listos para tenerlas”. Nicolás Haza

“Fue como muy orgánico, como que una cosa nos fue llevando a otra y ya después se fue como que armando el rompecabezas completo”, afirmó el músico.

El reto de actuar junto a Ludwika Paleta

En el ámbito actoral, Nicolás enfrentó el desafío de compartir set con su madre, la reconocida actriz Ludwika Paleta, en la cinta titulada “Después”, estrenada recientemente.

Para lograr una interpretación profesional, ambos establecieron límites claros que permitieron transformar su relación familiar en una dinámica de compañeros de trabajo sin jerarquías externas.

“Se creó una dinámica la cual mi mamá también estableció desde el principio… volvernos compañeros de trabajo y no crear una jerarquía madre e hijo”. Nicolás Haza

Además, el joven actor explicó que no se cerraron a involucrar aspectos de su propia relación madre-hijo, aunque con su respectiva medida. “Era como como tener la la mano en la llave y saber hasta dónde abrirle y hasta dónde cerrarle porque porque, si no, diluyes a los personajes”, explicó.

La cinta “Después” está disponible en la plataforma de Claro video.

Humanización y aprendizaje en el set de filmación

Trabajar en una producción profesional le permitió a Haza conocer una faceta distinta de su madre, alejándose del rol protector para entenderla desde su ética y experiencia laboral.

Este proceso de colaboración mutua sirvió para que ambos descubrieran sus capacidades en un entorno de alta exigencia, fortaleciendo el respeto que se tienen como colegas artistas.

Por otro lado, reconoció que su generación actoral tiene tantos retos como ventajas. Entre ellas, reconoció: “Tenemos más conciencia cerca de ciertas cosas, a veces para bien y a veces para mal“.

“A diferencia de hace 10 o 20 años, tenemos muchas más opciones de dónde la gente se está preparando para actuar”, señaló sobre las nuevas generaciones.

El futuro de una carrera independiente y sólida

Nicolás Haza tiene claro que, aunque disfruta las colaboraciones fortuitas con su familia, su objetivo principal es cimentar un nombre propio alejado de los paquetes comerciales mediáticos.

Con presentaciones programadas en foros como Bajo Circuito, el artista se enfoca en que su propuesta musical crezca paso a paso mediante una estrategia de resistencia constante.

La industria del entretenimiento en México observa con atención el crecimiento de un artista que busca romper el estigma del apellido a través de talento y preparación.

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