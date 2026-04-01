Sabo Romo considera la eutanasia y la muerte digna en México tras fuerte testimonio

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Sabo Romo abre debate sobre la eutanasia. Foto: Getty Images

El icónico bajista y productor mexicano Sabo Romo, conocido por pertenecer a la banda Caifanes, encendió la conversación tras revelar su postura sobre el final de su vida. En una entrevista reciente, el músico confesó que, llegado el momento, le gustaría recurrir a la eutanasia como una forma de garantizar lo que considera una muerte digna.

Sus declaraciones no solo sorprendieron a sus seguidores, sino que también reactivaron el debate ético y legal en México sobre el derecho a decidir en etapas avanzadas de la vida o frente a enfermedades incapacitantes.

Estas palabras surgen luego del caso de Noelia Castillo, la joven española que solicitó la eutanasia tras años de enfermedad, depresión y lesión medular.

Lejos de tratarse de una reacción a una enfermedad terminal, Romo dejó claro que su postura responde a una convicción personal: la autonomía. El músico explicó en entrevista con TVNotas que no desea depender de terceros en la vejez ni convertirse en una carga para su familia.

Al no tener pareja ni hijos, su preocupación se centra en evitar que sus seres cercanos asuman responsabilidades de cuidado que él preferiría no delegar.

“Yo no tengo pareja ni hijos, y no quiero ni a mis sobrinos ni a nadie cambiándome el pañal”, expresó de forma directa. Para él, la posibilidad de decidir sobre su propio final no está necesariamente ligada a una condición médica grave, sino a la pérdida de calidad de vida o incluso a la falta de deseo de continuar.

Un antecedente que marcó su vida

La postura del músico también se entiende a partir de un episodio que marcó su salud, en 2020, Sabo Romo fue víctima de una agresión en la Ciudad de México tras reclamar a un automovilista que no respetó el paso peatonal.

El ataque le provocó la pérdida de la vista en el ojo izquierdo, una condición con la que asegura haber aprendido a vivir, aunque reconoce que cambió su percepción de seguridad.

A pesar de ello, Romo afirma que su decisión sobre la eutanasia no depende directamente de su estado de salud actual, sino de una reflexión más amplia sobre el envejecimiento, la dignidad y el control sobre su propia vida.

El debate sobre la eutanasia en México

Las declaraciones del músico llegan en un contexto donde la eutanasia sigue siendo un tema polémico en México, actualmente, esta práctica no es legal en el país, aunque sí existe la llamada “muerte digna” a través de la voluntad anticipada, que permite a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

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