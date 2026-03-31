¿Lobo será aliado? Supergirl revela nuevo tráiler y detalles sobre el cazarrecompensas y Krypto

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¿Aliado o enemigo? Foto: Warner Bros

El nuevo tráiler de “Supergirl: Woman of Tomorrow” ya está aquí y viene cargado de momentos clave para el futuro del DCU. El adelanto no solo confirma el regreso de David Corenswet como Superman, sino que también muestra a Jason Momoa como Lobo quien podría no ser enemigo.

En este nuevo vistazo, la historia parece girar en torno a una misión crucial, encontrar un antídoto que podría salvar a Krypto, mientras Kara (interpretada por Milly Alcock) intenta descubrir cuál es su lugar en el universo. Todo esto con un tono más crudo y caótico que rompe con la imagen clásica de los kryptonianos.

¿De qué trata el tráiler de Supergirl?

El avance arranca con la escena ya conocida desde el teaser de ayer, de Clark Kent cuestionando a Kara en llamada sobre cuándo va a volver, dejando claro que su prima no sigue precisamente el camino esperado. A partir de ahí, el tráiler muestra a Supergirl como alguien rebelde, desordenada y sin rumbo claro.

Lejos del ideal de Superman, Kara Zor-El se muestra como una outsider total que cuenta únicamente con Krypto como su refugio. Esto cambiaría cuando el villano Krem of the Yellow Hills envenena al perro y ahora cuenten con tres días para salvarlo antes que el veneno lo consuma.

Ese evento desata la trama principal, Kara se une a Ruthye, una joven alienígena que busca vengarse de Krem por la muerte de su padre. Así comienza una especie de road trip cósmico cargado de acción, traumas y decisiones morales, donde la heroína tendrá que enfrentar su pasado para definir quién quiere ser y por fin usar su traje con el símbolo de la Casa de El.

¿Por qué Lobo sería aliado de Supergirl?

Foto: Warner Bros

Uno de los momentos que más llamó la atención del tráiler es la aparición de Lobo, a quién parece que Kara conocerá en una taberna espacial, tras algunas negociaciones y escenas que se desconocen, la superheroína terminará defendiéndolo en medio de una pelea donde este la reconoce como “la chica del bar”.

Este giro ha encendido teorías entre fans, quienes creen que Lobo podría convertirse en un aliado clave en el viaje de Kara, junto a personajes como Ruthye. Cabe destacar que no sería la primera vez que el cazarrecompensas toma un rol más cercano a los héroes, ya que en otras historias incluso ha colaborado con la Liga de la Justicia.

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