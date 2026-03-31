De Chris Pratt a doblaje latino: las voces de Super Mario Galaxy

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Conocidos regresan. Foto: Gettyimages

“Super Mario Galaxy: la película”, llegará mañana a cines en México y el mundo; muchos fans no solo están emocionados por la historia espacial, sino también por el elenco de voces que da vida a los personajes de Nintendo.

La cinta apuesta por ampliar este universo con un enfoque más espacial, incorporando personajes como Rosalina y Yoshi en una historia que promete llevar a Mario más allá del Reino Champiñón.

Todas unas estrellas de Hollywood, estas son las voces en inglés de “Super Mario Galaxy: la película”

La película mantiene a varias figuras clave del filme anterior, encabezadas por Chris Pratt como Mario, acompañado por la actriz Anya Taylor-Joy como Peach y la integración de Charlie Day como Luigi.

También regresa Jack Black como Bowser, uno de los favoritos de los seguidores del videojuego. Otras de las voces son:

Brie Larson como Rosalina

Benny Safdie como Bowser Jr.

Donald Glover como Yoshi

Luis Guzmán como Wart

Issa Rae como la Reina Abeja

¿Y en español, quiénes son las voces de “Super Mario Galaxy: la película”?

En español latino, la película sigue apostando por actores de doblaje profesionales (no star talents), algo que fue bien recibido desde la primera entrega de esta saga.

Entre las voces confirmadas están:

Mario – Raúl Anaya

Peach – Ale Pilar

Luigi – Roberto Salguero

Bowser – Héctor Estrada

Toad – Miguel Ángel Ruiz

Entre nuevos mundos, referencias y posibles crossovers, los fans de esta franquicia de videojuegos de Nintendo esperan que esta película no solo es una secuela… sino el inicio de algo mucho más grande

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