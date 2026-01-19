Nominaciones al Oscar 2026: fecha, hora, cómo ver desde México y anfitriones

GENERANDO AUDIO...

Nominaciones al Oscar 2026. Foto: Getty

Las nominaciones al Oscar 2026 serán anunciadas el próximo jueves 22 de enero. Esta será la edición número 98 de dicho galardón, y también será la séptima ocasión consecutiva en que México no es considerado para una estatuilla dorada.

La votación de nominaciones se llevó a cabo del 12 al 16 de enero de 2026, por lo que el día 22 se conocerán formalmente a las y los afortunados que competirán por el premio más importante y prestigioso del cine a nivel mundial.

¿Cómo ver las nominaciones al Oscar 2026 desde México?

Las nominaciones al Oscar 2026 se podrán ver completamente en vivo a través de dos maneras, por la cuenta de YouTube de los premios, así como por TV Azteca. La transmisión será a las 07:30 de la mañana (tiempo del centro de México).

Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron anunciados como los anfitriones del evento donde se revelarán las nominaciones al Oscar 2026. Además, se contará con intérpretes de lenguaje de señas americano (ASL), así lo dio a conocer el propio evento mediante sus redes sociales.

¿Cuándo y dónde son los Oscar 2026?

La edición número 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

El pasado mes de diciembre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las listas de finalistas en 12 categorías, las cuales incluyen: Cortometraje de animación, Casting, Cinematografía, Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Cortometraje de acción real, Maquillaje y peluquería, Música (banda sonora original), Música (canción original), Sonido y Efectos visuales.

Las listas cortas fueron determinadas por las distintas ramas de la Academia tras rondas preliminares de votación, en las que se establecieron requisitos mínimos de visualización.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento