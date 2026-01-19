Profeco enviará exhorto a Ticketmaster tras polémica por conciertos de BTS en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Los fans enviaron más de 4 mil solicitudes a Profeco. Foto: Getty Images

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enviará un exhorto este lunes a Ticketmaster para que la boletera comparta toda la información correspondiente a los tres conciertos de BTS en la Ciudad de México (CDMX).

Esto, luego de recibir más de 4 mil solicitudes de seguidores del grupo de k-pop, quienes solicitan que la dependencia revise que se anuncien los precios a tiempo, entre otros datos, informó el titular de la Profeco, Iván Escalante.

¿Cuál es el exhorto de Profeco a Ticketmaster para los conciertos de BTS?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Escalante resaltó que la instancia vigila que los datos personales de los usuarios se resguarden todo el tiempo.

“También los usuarios de estas plataformas de compra de boletos firman un documento en el que hay un compromiso por parte de la empresa para que estos datos personales estén resguardados”, agregó.

Por otro lado, mencionó que, desde el jueves de la semana pasada hasta este domingo, han llegado 4 mil 746 solicitudes, entre documentos y correos electrónicos, para que Profeco revise que los precios de las entradas se anuncien a tiempo.

Asimismo, a las peticiones se suma que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen cuáles van a ser los cargos, las condiciones completas en la venta de los boletos, así como los precios de entrada y qué incluyen los paquetes especiales.

“Entonces, nosotros desde el principio nos pusimos en contacto con el proveedor, recordar que este proveedor recientemente se anexó a nuestro sistema de Concilia Express. Entonces hay comunicación muy fluida entre las personas consumidoras y esta boletera en particular” Iván Escalante, titular de la Profeco

Profeco enviará el exhorto este lunes

Asimismo, Escalante destacó que este lunes se enviará el exhorto para que se brinde la información que solicitan los fans de BTS.

“El día de hoy se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans o los aficionados a este grupo en particular.” Iván Escalante, titular de la Profeco

También, mencionó que, por lo menos, habrá dos preventas y una venta general. Una de ellas para el club de fans y otra para los usuarios de los servicios financieros que patrocinan a la boletera.

Con este contexto, en el exhorto, también se pedirá a Ticketmaster que informe qué porcentaje de las entradas se determinará para cada una de las ventas.

“Dentro de este mismo exhorto también le vamos a pedir a la empresa que nos informe qué porcentaje de los boletos van a determinar para cada uno de estos procesos. Entonces, vamos a estar pendientes.” Iván Escalante, titular de la Profeco

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en CDMX?

A través de sus redes sociales, BTS confirmó que visitará el Estadio GNP Seguros en tres fechas:

Jueves 7 de mayo

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo

Aunque la venta general iniciará el próximo 24 de enero a las 9:00 horas, habrá una preventa exclusiva para las fans con membresía “ARMY” el 22 de enero.

