Antes de la fama y los tatuajes: resurgen fotos inéditas de Christian Nodal con su primer amor

GENERANDO AUDIO...

Aparecen fotos inéditas de Christian Nodal. Foto: AFP

Christian Nodal vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical ni por su vida actual junto a Ángela Aguilar, sino por imágenes del pasado que han causado sorpresa entre sus seguidores. Lisa Fernanda Macías, considerada el primer amor del cantante sonorense, compartió recientemente una serie de fotos inéditas de cuando ambos eran novios durante su etapa adolescente, mucho antes de que el intérprete alcanzara la fama.

Las imágenes fueron compartidas por Lisa como parte del trend 2016 de redes sociales que consta de resubir fotos de hace diez años y muestran a un Christian Nodal completamente distinto al que el público conoce hoy, sin tatuajes en el rostro, con uniforme escolar, lentes y una apariencia juvenil propia de su etapa en la preparatoria.

Las fotografías no tardaron en viralizarse y fueron retomadas por programas y medios de espectáculos, entre ellos El Gordo y La Flaca, que las difundió a través de Instagram este domingo 18 de enero.

En las postales se observa a la joven pareja posando de manera cariñosa, en una, Nodal parece pedirle un beso a Lisa; en otra, ella le planta un beso en la cabeza, evidenciando la cercanía y complicidad que existía entre ambos.

Junto a las imágenes, Lisa Fernanda escribió mensajes que llamaron aún más la atención del público. “Estaba en su prime y no lo sabía. Sí cambió mucho”, escribió en una de las historias, haciendo referencia a la transformación física y mediática del cantante con el paso de los años. En otra publicación, bromeó: “Que pase la pareja enamorada, ¡qué risa! Bye”, dejando ver un tono nostálgico, pero también irónico.

La joven etiquetó el material como parte del archivo “esto nunca se subió”, dando a entender que se trataba de recuerdos guardados que hasta ahora habían permanecido fuera del ojo público.

Esto generó especulación entre usuarios sobre los motivos detrás de la publicación, aunque no existe una postura oficial al respecto.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su esposa Ángela Aguilar han reaccionado públicamente a la difusión de estas imágenes, lo que no ha evitado que el tema siga generando comentarios, comparaciones y debates en redes sociales.

Lisa Fernanda Macías es reconocida como una de las primeras novias formales de Nodal, cuando aún era estudiante y soñaba con abrirse paso en la música regional mexicana. Su relación ocurrió antes del ascenso meteórico del cantante en 2018 y mucho antes de sus romances mediáticos con Belinda, Cazzu y su actual matrimonio con Ángela Aguilar.

Cabe recordar que en agosto pasado, Macías declaró que, tras su ruptura, Nodal supuestamente comenzó otra relación al día siguiente, situación que ella comparó con lo ocurrido años después entre Cazzu y Ángela Aguilar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento