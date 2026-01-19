Muere Roger Allers, codirector de “El Rey León”, a los 76 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue Roger Allers, figura creativa de Disney? | Foto: AFP

Roger Allers, codirector de la película animada “El Rey León“, murió el sábado 17 de enero a los 76 años, según anunció el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en su cuenta de Instagram. También fue guionista de cintas como “Aladdín” y “Tierra de Osos“.

“Roger Allers fue un creativo visionario, cuyas numerosas contribuciones a Disney seguirán vivas para las próximas generaciones”. Robert Iger, CEO de Disney

Hasta el momento, no se han confirmado las causas de muerte de Roger Allers ni se han ofrecido mayores detalles al respecto.

Así despidieron a Roger Allers

Este domingo 18 de enero, Robert Igers compartió en Instagram la muerte de Roger Allers. ” Él codirigió ‘The Lion King’ de 1994 entre muchas otras importantes contribuciones a Disney que seguirán viviendo durante las generaciones venideras”.

A través de su mensaje de Instagram, el CEO de la compañía recordó que se trataba de una persona que comprendía el poder de las grandes historias.

“Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue siendo fuente de inspiración para el público en el mundo entero. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney“, añadió.

Los usuarios, entre seguidores y excompañeros, recordaron al codirector de “El Rey León” con mensajes de cariño en la cuenta de Igers:

“Era un tipo muy agradable. Fue un honor haberlo conocido y haber trabajado en la franquicia de El Rey León”, escribió @traveladventurer197

“Qué triste. Les deseo lo mejor a la familia en estos momentos difíciles”, señaló @magicalmerchmemories

“Roger Allers no sólo fue animador, sino que hizo una de las mejores películas de Disney de todos los tiempos, ‘El Rey León’, junto con Rob Minkoff”, recordó @iavsologaistua

“¡Muchas gracias, Bob! Extrañaremos mucho a Roger y su increíble legado, especialmente en la animación de Disney, incluyendo ‘El Rey León'”, escribió @brandontreakle

A través de sus redes sociales, Rob Minkoff, quien dirigió “El Rey León” con Allers, compartió un mensaje lamentando el fallecimiento de su amigo y dando a entender que no estaba enfermo antes de fallecer.

“Es difícil procesar la pérdida repentina de mi querido amigo y colaborador, Roger Allers. Almorzamos juntos recientemente, y él estaba bien de salud. Pensar que podría cambiar tan rápido es verdaderamente devastador”. Roger Allers

“Roger no era sólo un colaborador, ni sólo un amigo, sino un hermano. Y ahora todos debemos afrontar un futuro un poco menos brillante sin él”, remató.

¿Quién fue este director de Disney?

Roger Allers, director y guionista de películas de animación, trabajó directamente en varios clásicos de Disney, como:

“La Sirenita” – Departamento de Arte

“La Bella y la Bestia” – Equipo técnico adicional

“Aladdín” – Escritor

Fuente: AFP | IMDB

Allers también fue guionista de múltiples películas de Disney, incluyendo:

“Oliver y su pandilla” (1988)

“Las locuras del emperador” (2000)

“Tierra de osos” (2003)

“El Rey León III: Hakuna Matata” (2004)

Cabe destacar que también fungió como el director del videojuego “The Lion King II: Simba’s Pride“, que salió en 2001, de acuerdo con IMDB.

Además, codirigió la cinta animada “El Profeta” (2014), el cortometraje “La vendedora de fósforos” (2006) y “Open Season: Amigos Salvajes” (2006), entre otros proyectos de diferentes estudios.

