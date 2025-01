“Perdón, Romina”: Ofelia Cano confirma que compartió audios filtrados contra hija de Dulce; en redes la critican

Dulce murió en Navidad. Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica que envuelve a Romina Mircoli, hija de Dulce, acusada de maltratar a la cantante tras filtrarse unos audios, Ofelia Cano confesó que fue ella quien habría compartido las conversaciones; sin embargo, aseguró que no esperaba que éstos fueran a hacerse públicos.

A través de un video que colocó en su cuenta oficial de Instagram, Ofelia Cano ofreció perdón a Romina, a quien le dijo que la situación fue “involuntaria”. Además, afirmó que pedía perdón a Dulce de manera póstuma.

“Perdón, Romina, fue involuntario. Perdón por el daño que esto ha causado. A Dulce, a mi amiga, un perdón póstumo, lo digo con todo mi corazón y con mucho sentir”.

En el video aseguró que compartió los audios por la confianza que tenía a una persona y que, finalmente, terminaron expuestos en el programa “De primera mano”, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

“Me hago responsable por los audios que ayer 6 de enero se filtraron en el programa de Gustavo Adolfo Infante. Me hago absoluta y totalmente responsable de ello por la confianza que di a la persona que le compartí dichos audios, nunca pensando que se fueran a filtrar”.

“Nunca fue amiga de Dulce”: en redes reaccionan a declaración de Ofelia Cano

Tras la confesión de Ofelia Cano, algunos cibernautas condenaron que la famosa hubiera compartido los audios, asegurando que no es amiga de la fallecida intérprete de “Tu muñeca”.

“Usted no era amiga de la señora Dulce, que en paz descanse, una amiga no hace ni habla todo lo que usted ha dicho”, “Usted nunca fue amiga de Dulce”, “Si de verdad es tu amiga, nunca debiste de haber compartido esos audios”, “Lo que hizo no tiene perdón”, “El daño ya está hecho”, “Hiciste un daño enorme… error grave, pero ya no hay nada que hacer, el daño ya está hecho”, “Qué horror tener una amiga como Ofelia”, “Dulce no te lo perdonaría y lo sabes”, “Ya que hiciste daño, te arrepientes”, son parte de las fuertes críticas que recibió Ofelia Cano.

¿Qué decían los audios filtrados?

En las grabaciones que se presentaron el programa “De primera mano”, se escucha decir a Romina algunas malas palabras contra su madre, quien, según dijo, le decía cosas peores.

“Se arde porque le dije pend***, se lo he dicho mil veces y ella me lo ha dicho a mí. Me ha dicho peores cosas siempre ella a mí”.

Como parte de los audios, se escucha decir que había diferencias con su famosa mamá; sin embargo, enfatiza que no le desea ningún mal, pues no la odia.