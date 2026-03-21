La ANDA llama a votar para mantener su representación legal; estaría en riesgo si no alcanza el 51% de los votos

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ANDA busca conseguir al menos el 51% de los sufragios. Foto: Alberto Estrada

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) enfrenta un reto clave: alcanzar el 51% de votos en su proceso para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. De no lograrlo, podría enfrentar consecuencias como la falta de recursos o incluso desaparecer.

“Si el sindicato deja de tener una representación legal, pierde la posibilidad de firmar contratos colectivos, generar ingresos y, en consecuencia, desaparecer”, expresó Marco Treviño, secretario general de la ANDA.

Treviño enfatizó que esto impactaría directamente en la situación económica del sindicato, lo que podría derivar en un colapso que buscan evitar.

Esta afectación también podría reflejarse en las prestaciones de los agremiados, como el acceso a la salud, salarios mínimos garantizados y el pago de horas extras.

La ANDA regula las relaciones laborales entre actores y empresas, y se sostiene mediante cuotas sindicales del 15%, así como aportaciones de los agremiados y de las empresas productoras que los contratan.

¿Cómo es el proceso de votación?

La ANDA cuenta con 4 mil 500 agremiados; para mantener la validez del sindicato, se requiere que al menos el 51% acuda a votar, es decir, alrededor de 2 mil 355 personas.

“Si votamos, tenemos legitimación y validación por parte de la autoridad del proceso electoral. Si no votamos, no habrá validación y entonces enfrentamos un problema de representatividad del sindicato”, señaló Treviño.

Por ello, hizo un llamado a actores y actrices a emitir su voto y alcanzar el porcentaje requerido.

Carlos Aragón, presidente de la Comisión Nacional Electoral de la ANDA, informó que se facilitará la participación de quienes se encuentren fuera de México o tengan limitaciones de movilidad.

“Vamos a tener la facilidad de votar desde cualquier lugar y en cualquier horario, a partir de las 00:01 horas del 23 y hasta las 18:00 horas del 27 de marzo”, detalló.

La votación contempla dos planillas. Los resultados se darán a conocer la tarde del 27 de marzo, y los ganadores, que ocuparán ocho cargos, tomarán protesta el 11 de abril.

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