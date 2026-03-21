Legados en el cine: de la muerte de Chuck Norris al estreno de Paolo Sorrentino

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Esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, habló sobre la muerte de Chuck Norris, actor y figura de las artes marciales, a los 86 años. De acuerdo con lo informado, el intérprete se encontraba en Hawái, donde fue hospitalizado antes de su fallecimiento.

Reconocido por su imagen de fuerza y disciplina, Norris se consolidó como un referente del cine de acción en Estados Unidos, especialmente durante la década de los 80.

Chuck Norris: legado en el cine de acción y la cultura popular

Chuck Norris inició su carrera tras su paso por las artes marciales, disciplina que lo llevó a participar en el cine junto a figuras como Bruce Lee. Posteriormente protagonizó películas como Desaparecido en acción e Invasión a Estados Unidos.

En televisión, alcanzó gran popularidad con la serie Walker, Texas Ranger. En años recientes, Norris se volvió tendencia por los llamados “memes” que lo retrataban como un personaje invencible, lo que reforzó su presencia entre nuevas audiencias.

Paolo Sorrentino estrena “La Gracia”; revive su legado en cine

El director italiano Paolo Sorrentino regresa a la conversación cinematográfica con el estreno de “La Gracia”, una película que aborda la vida de un presidente ficticio que enfrenta conflictos personales mientras dirige a su país.

En “La Gracia”, Paolo Sorrentino presenta a un mandatario que, además de gobernar, debe enfrentar sus propios conflictos internos. La historia muestra cómo las emociones personales pueden influir en las decisiones políticas.

La cinta vuelve a contar con el actor Tony Servillo, colaborador frecuente del director, y mantiene el estilo visual y narrativo que caracteriza al cineasta italiano.

Películas clave de Paolo Sorrentino

La filmografía de Paolo Sorrentino incluye títulos que han marcado el cine europeo en las últimas décadas:

“El Divo” : retrato del político Giulio Andreotti, con elementos de realismo y crítica al poder.

: retrato del político Giulio Andreotti, con elementos de realismo y crítica al poder. “La gran belleza” : ganadora del Óscar, muestra el vacío de la élite italiana a través de un periodista.

: ganadora del Óscar, muestra el vacío de la élite italiana a través de un periodista. “Juventud” : historia de dos hombres mayores que reflexionan sobre la vida, el amor y el paso del tiempo.

: historia de dos hombres mayores que reflexionan sobre la vida, el amor y el paso del tiempo. “La mano de Dios”: relato autobiográfico que mezcla fútbol, familia y crecimiento personal.

Estas películas reflejan el interés del director por explorar la vida interior de sus personajes y su relación con el entorno.

Un referente del cine italiano actual

El trabajo de Paolo Sorrentino ha sido comparado con el estilo de Federico Fellini, especialmente por su forma de retratar la realidad con elementos simbólicos.

A lo largo de su carrera, ha construido una propuesta visual reconocible y ha obtenido premios internacionales como el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA.

Con el estreno de “La Gracia”, el director suma un nuevo capítulo a una filmografía que continúa evolucionando y explorando la complejidad humana desde el cine.

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