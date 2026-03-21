Cancelan concierto de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros; ¿cómo se hará el reembolso?

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Se debe a circunstancias de logística imprevistas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El concierto de Los Ángeles Azules programado para el sábado 6 de junio de 2026, en la Plaza de Toros, en la Ciudad de México (CDMX), fue cancelado.

A través de su comunicado, OCESA detalló que esto se debió a circunstancias de logística imprevistas y completamente ajenas a la organización, promotor, artista, y al recinto.

“Informamos al público de la CDMX que, debido a circunstancias de logística imprevistas y completamente ajenas a la organización de OCESA, promotor, artista, y al recinto, el concierto de Los Ángeles Azules programado para el 6 de junio en la Monumental Plaza de Toros “La México” no se llevarán a cabo” Menciona la boletera.

“Sabemos la ilusión que representa asistir a estos conciertos y agradecemos profundamente la comprensión de las y los fans”, resalta el anuncio.

Cancelan concierto de Los Ángeles Azules; ¿cómo se hará el reembolso de los boletos?

Para las personas que realizaron la compra de sus entradas en línea, el reembolso total se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que se realizó la operación, “de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria”.

Mientras que la gente que adquirió sus boletos en taquilla para ver a Los Ángeles Azules, podrá solicitar su reembolso en el mismo lugar donde se hizo la compra a partir del próximo lunes 23 de marzo de 2026.

La cancelación del show se suma a la de Pink, quien se presentaría en el Estadio GNP Seguros los días 26 y 27 de abril.

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