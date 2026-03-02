Shakira en el Zócalo de la CDMX hace historia; rompe récord y canta ante 400 mil fans

GENERANDO AUDIO...

Shakira en el Zócalo de la CDMX.

Shakira hizo historia en el Zócalo de la CDMX este domingo tras romper récord de asistencia y cantar ante 400 mil seguidores, cerrando así su gira por México de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La estrella colombiana logró reunir a miles personas en sitios emblemáticos como el Zócalo, la Alameda Central y el Monumento a la Revolución. Según autoridades, se reportó saldo blanco.

“Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos junto conmigo”, dijo Shakira al inicio del concierto. Y agregó:

“Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”. Shakira

Al salir al escenario, en un juego de luces y colores, la artista colombiana encendió el ánimo de miles de voces, quienes al unísono la acompañaron a lo largo de la noche.

¿Qué canciones cantó Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Canciones como “Antología”, “Loba” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, fueron parte del repertorio de la colombiana, que hizo retumbar plaza pública más emblemática de México.

Este fue el setlist completo de la cantante:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición / Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te Felicito / TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía / La Bicicleta / La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si Te Vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Ciega, Sordomuda / El Jefe

Te Aviso, Te Anuncio

Suerte (Whenever, Wherever)

Waka Waka (Esto es África)

Loba

BZRP Music Sessions #53

El evento, de acceso gratuito, fue organizado, de manera conjunta, por el Gobierno de la Ciudad de México y producido por OCESA.

Por más de dos horas, Shakira cantó sus éxitos y agradeció a los mexicanos por acompañarla en el cierre de su gira por el país.

Antes de despedirse la cantante compartió: “Hoy aquí en el zócalo, y siempre, para siempre, somos uno”.

Shakira no sólo llenó el Zócalo

El furor por ver a Shakira se extendió hasta la Plaza de la Constitución y calles aledañas, como 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre.

Pero también sitios emblemáticos como la Alameda Central y Plaza de la República y calles aledañas recibieron a los seguidores de la cantante, y en donde se instalaron decenas de pantallas gigantes para que pudieran disfrutar, sin riesgos y con seguridad, este histórico concierto.

La estrella logró un derrame estimado de 403 millones 614 mil pesos para hoteles restaurantes y establecimientos comerciales, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO).

Un día antes, la artista dio su último concierto en México, donde destacó sentirse en su “casa”.

Cabe destacar, que esta última presentación fue su concierto 13 en el Estadio GNP Seguros, al que llamó “más que un regalo, es un milagro”.