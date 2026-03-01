Shakira se siente como en casa en su concierto 13 en CDMX: “más que un regalo, es un milagro”

GENERANDO AUDIO...

Aseguró que nunca olvidará el cariño de su público mexicano. Foto: Cuartoscuro

Shakira dijo sentirse en su “casa” en su concierto 13 en el Estadio GNP Seguros, al que llamó “más que un regalo, es un milagro” en lo que fue su última presentación en la capital del país previo a su concierto de este domingo en el Zócalo.

“Es un sueño que ustedes me hicieron vivir”, expresó la colombiana ante 65 mil personas que se dieron cita el pasado 27 de febrero.

Aseguró que nunca olvidará el cariño que le ha dado su público mexicano, a quien llamó su familia, mensaje que hizo estallar a los asistentes.

Durante el momento que tuvo con su “manada”, la cantante dijo: “no hay mejor reencuentro de una lobita que con su manada mexicana”.

“México, esta noche, y para siempre, somos uno”, expresó la barranquillera.

¿Cómo estuvo el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros?

La cantante colombiana abrió su concierto con la canción “La fuerte”, encendiendo el ánimo de los presentes y lo que fue el presagio de una noche llena de música, baile y recuerdos.

Los temas más coreados fueron: “Inevitable”, “Si te vas”, “Pies descalzos”, “Waka Waka”, “Loba” y “¿Dónde estás corazón?”, canción que cantó por primera vez en la gira “Las mujeres ya no lloran”.

La sorpresa de la velada fue cuando interpretó “Hips don’t lie” al lado de Beéle.

En otro momento de la noche, la colombiana aseguró que en los últimos años vivió momentos difíciles, pero eso la hizo más fuerte.

“Como hijas, como mujeres, como profesionales que somos nosotras, cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes y un poquito más resilientes”, expresó.

La intérprete cerró la noche con su éxito “Music Session 53”, tema hecho con Bizarrap, con fuegos artificiales que se conjugaron con las pulseras de colores que prendían al ritmo de las canciones y emociones.

Shakira se despidió de su público mexicano en el antiguo Foro Sol, pero esta no será la última vez que se presente en México, la barranquillera tiene una cita con la historia cuando se presente en el Zócalo capitalino este domingo.

A lo largo de sus 13 presentaciones en el Estadio GNP, la cantante logró reunir a más de 800 mil personas, algo inédito en dicho recinto.

