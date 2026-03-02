Shakira envía conmovedor mensaje a sus fans previo a su concierto en el Zócalo: “Tengo emoción y nostalgia”

GENERANDO AUDIO...

Shakira se presenta esta noche en el Centro Histórico de CDMX. Foto: AFP

A unas horas del concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), mientras miles de fans comenzaron a llenar el primer cuadro de la capital, la artista compartió un conmovedor mensaje para sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la colombiana monitoreó la llegada del público a la Plaza de la Constitución y dedicó unas palabras a quienes ya se encontraban en el lugar.

¿Qué dijo Shakira previo a su concierto en el Zócalo de CDMX?

Minutos antes de las 14:30 horas de este 1 de marzo, la “Loba”, como la llaman sus fans, publicó una fotografía en la que se observa la plancha del Zócalo bajo un intenso sol, mientras miles de personas comienzan a buscar un lugar frente al escenario.

Emocionada, la intérprete de “Antología” confesó que vive una mezcla de emoción y nostalgia por el cierre en México de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Además, agradeció a quienes han acampado durante días y a quienes llegaron desde temprano para asegurar un buen lugar, y prometió entregarse por completo en el escenario.

“Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México. Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo. Los quiero tanto, tanto. Son los mejores” Shakira

¿A qué hora empieza el concierto de Shakira?

Como ella misma confirmó, la presentación está programada para comenzar alrededor de las 20:00 horas.

Quienes no puedan asistir al evento podrán ver una transmisión especial en vivo de cuatro canciones a través de su canal oficial de YouTube.

Los temas incluidos en la transmisión serán:

“Pies Descalzos”

“Antología”

“Día de Enero”

“ALGO TÚ”, su nuevo sencillo

De esta forma, la artista busca que quienes no logren llegar al Zócalo también formen parte del cierre de la gira.

¿Cuándo fue la última vez que Shakira se presentó en el Zócalo?

La última vez que Shakira ofreció un concierto en el Zócalo fue el 27 de mayo de 2007, cuando reunió a 210 mil personas durante su “Oral Fixation Tour”.

En aquella ocasión interpretó 17 canciones, entre ellas “Ojos Así”, “La Tortura”, “Inevitable” y “Antología”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.