¿Te las perdiste? 10 películas mexicanas que marcaron el 2025 y que debes ver

El crítico de cine José Antonio Valdés Peña compartió en Noticias en Claro su selección personal de las cinco experiencias cinematográficas mexicanas que marcaron el 2025. De esta manera, si buscas qué ver este inicio de año, estas películas representan lo más destacado de la pantalla grande.

1. Soy lo que nunca fui

Dirigida por Rodrigo Álvarez, en esta película se muestra el fenómeno de la migración, a través de un padre que se va a los Estados Unidos. Sin embargo, su familia no lo vuelve a ver, lo que genera una división familiar con los personajes que se quedan en el país.

2. No nos moverán

En esta historia, una abogada vive la pérdida de su hermano en el movimiento estudiantil de 1968. Cincuenta años después, encuentra a los responsables. Entre la locura y el deseo de venganza, nos muestra cómo los traumas pueden mover toda una nación.

3. Crónicas del otro norte

En una plaza pública, personas graban sus sueños dentro de una carpa. Sin embargo, el director, solo toma las voces, las cuales se juntan para formar un hilar.

4. Un cuento de pescadores

Un espectro azota a hombres ebrios en las lanchas del lago de Janitzio. Esta película fue producida en su totalidad por personas de Michoacán.

5. Las mutaciones

A través de una propuesta minimalista, un personaje pierde el habla y busca la manera de comunicarse con su entorno, por medio de distintos cambios.

6. Después

Tras perder a su hijo y luego de darse cuenta de que él era un total desconocido, una madre joven debe enfrentar esta doble tragedia.

7. La falla

En este documental, se narra la historia de una maestra en una zona rural, con un grupo de niños acostumbrados al crimen organizados.

8. La reserva

Una guardabosques trata de preservar una reserva ecológica en Chiapas, la cual es duramente atacada por el crimen organizado. Pese a las advertencias, la mujer no deja de luchar.

9. Las locuras

Dirigida por Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, esta película narra la historia de una persona que se encuentra en prisión domiciliaria. En el guion, vemos la lucha de varios personajes dominados por la locura de la vida diaria.

10. Soy Frankelda

Por medio de la animación, una escritora de cuentos sombríos y de terror viaja a su mundo interno para enfrentarse contra sus demonios.

¿Dónde ver estas películas?

Actualmente, puedes encontrar varios de estas películas en las principales plataformas de streaming, mientras que los estrenos más recientes aún puedes encontrarlos en cines.

