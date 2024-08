Tenoch Huerta rompe el silencio y, entre lágrimas, habla sobre las acusaciones de abuso sexual

Tenoch Huerta fue acusado de abuso sexual en 2023. Foto: Cuartoscuro

Tenoch Huerta rompió el silencio tras poco más un año de ser señalado por María Elena Ríos de ser un “depredador sexual”. Casi al borde de las lágrimas, el actor volvió a defender su inocencia y aseguró que una mentira puede destruir.

“Ahorita que estoy con ustedes, después de más de un año de no dar entrevistas y demás, siento efectivamente que es algo que se rompe dentro de ti… Definitivamente, el poder de una mentira puede destruir y te puede calcinar, y te puede terminar”

En un encuentro con algunos programas, entre ellos, “Venga la alegría”, el actor confesó lo difícil que ha sido para él a nivel personal y profesional las acusaciones de las que fue blanco.

“Ha sido desde lo laboral, ¿no? Desde la pérdida de trabajos, que me juzgaron sin nada, ¿sabes? Y simplemente dichos en redes sociales son capaces de destruirte la vida, perder trabajos, he perdido amigos. Mi familia se ha visto muy lastimada”,

Además, Tenoch Huerta reveló que luego de ser señalado de abusador sexual, se mantiene en terapia con especialistas en psicología y psiquiatría para poder enfrentar la situación.

“Estoy en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica, también he hecho trabajo de grupo. Afortunadamente, tanto mi familia como mis amigos, mis verdaderos amigos, están aquí, se quedaron cerca”

Durante su encuentro con las cámaras de televisión, Huerta aseguró, sin dar nombres, que recibió mensajes intimidatorios.

“Yo había recibido ya amenazas de esta persona. Recibí unos mensajes que eran muy intimidatorios”

Sobre su ausencia de varios meses de los reflectores, Tenoch Huerta explicó que se debió a una recomendación de su equipo legal.

“Mi equipo legal tanto en México como en Estados Unidos me dijeron ‘Espérate. Las cosas funcionan así: si alguien te acusa de algo tiene que probarlo y si no lo puede probar, entonces no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar’”