Tunden a Christina Aguilera por confundir CDMX con “Nuevo México” y cantar solo una hora

GENERANDO AUDIO...

Critican concierto de Christina Aguilera en CDMX | Foto: AFP (Ilustrativa)

Christina Aguilera se presentó este martes 17 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) y múltiples usuarios se mostraron decepcionados debido a que cantó por un tiempo aproximado de tan solo una hora con cinco minutos.

Además, la cantante interactuó con los fans; sin embargo, esto resultó contraproducente, ya que dijo: “Los amo mucho, Nuevo México“, confundiendo la capital mexicana con la entidad estadounidense.

“Los amo mucho, Nuevo México”, dijo Christina Aguilera

A la mitad de su show en el Palacio de los Deportes, Christina Aguilera se detuvo para agradecer a los casi 20 mil fans que se dieron cita, aunque se equivocó al agradecer a “New Mexico“, en lugar de “Mexico City“.

A través de los videos que circulan en redes sociales, se puede escuchar el error de la artista. Al momento, la intérprete de éxitos como “Beautiful” no ha emitido una aclaración o explicación al respecto.

Boletos de hasta 5 mil pesos por una hora de show

Uno de los aspectos más hablados del concierto de Christina Aguilera en la Ciudad de México es que duró apenas una hora con cinco minutos, según confirma la plataforma Setlist.fm.

El show comenzó a las 21:00 horas y terminó a las 22:05 horas, interpretando 16 canciones en total:

Dirrty Can’t Hold Us Down Fighter Genie in a Bottle What a Girl Wants Bionic Vanity (Shortened) Santo Falsas esperanzas Pero me acuerdo de ti (Lourdes Robles cover) Ain’t No Other Man Show Me How You Burlesque Express Lady Marmalade (The Eleventh Hour cover) Beautiful Feel This Moment (Pitbull cover) (Shortened) Let There Be Love (Shortened)

Fuente: Setlist.fm

Cabe destacar que la intérprete presentó al menos tres canciones en versiones recortadas, de acuerdo con los usuarios y la plataforma que condensa los setlists de todos los conciertos del mundo.

Por otro lado, el show estaba contemplado para arrancar a las 20:00 horas y empezó una hora más tarde, exactamente tres horas después de que se abrieran las puertas en el Palacio de los Deportes.

Además, los boletos se vendieron en los siguientes rangos de precio, llegando a los casi seis mil pesos mexicanos:

VIP: $5,679.25

DIAMANTE: $4,699.50

ORO: $4,191.25

NIVEL B: $3,571.25

NIVEL C: $2,827.25

NIVEL D: $1,884.75

NIVEL E: $1,215.25

Usuarios critican a Christina Aguilera

A partir de la confusión de Christina Aguilera, la corta duración de su show, la tardanza para salir al escenario y los precios del concierto, los usuarios mostraron su molestia.

“Yo viéndolos quejarse del concierto cortísimo de Christina Aguilera que encima salió caro sabiendo que yo vi básicamente el mismo show gratis en la feria de Aguascalientes”, escribió @daveedsc.

“El vato que tardo más en llegar al Palacio de los Deportes para ver a Christina Aguilera que lo que duró el concierto”, bromeó @etoEMIdato.

“Me sentí estafado, mana. Tardé más en llegar que lo que cantó”, criticó @ElIntenso.

“Era de esperarse, la gente salió enojada por el show de Cristina Aguilera en el Palacio de los Deportes. Estafado, producción raquítica, canciones en versiones cortas, menos de una hora de concierto”, reprochó @ar2_mx.

“Se les está di y di que la señora está acabada y trae un show de 3 pesos pero ahí van a llenarle un Palacio de los Deportes, se lo merecen”, escribió @leoaarvizu.

Es pertinente señalar que el show que protagonizó en 2024 como parte del Festival Emblema duró casi lo mismo, con una hora de duración y solo dos canciones menos que en el show de este 17 de marzo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.