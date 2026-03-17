¿Qué se sabe de la demanda de Christian Nodal para proteger los derechos de su hija Inti?

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Nodal afirmó que busca proteger la identidad de Cazzu. Foto: Cuartoscuro

Christian Nodal confirmó que inició un proceso legal contra Cazzu, madre de Inti, su hija, para que la menor deje de ser expuesta en redes sociales.

De acuerdo con el “hombre de alma enamorada”, al momento, la demanda ya fue admitida en México y se encuentra en proceso de notificación para su excónyugue en Argentina.

Dicho mecanismo legal fue interpuesto por Nodal en medio de un contexto en el que Cazzu ha mantenido activa la presencia de su hija en redes sociales.

¿Qué se sabe de la demanda que interpuso Christian Nodal contra Cazzu por Inti?

Tras su presentación en el Palenque de Texcoco, el pasado 14 de marzo, el intérprete de “Pa´ olvidarme de ella” detalló que la demanda tiene como objetivo establecer acuerdos formales sobre distintos aspectos clave en la vida de la menor, comenzando por su bienestar y derechos básicos como la manutención y la convivencia.“Que se regule una manutención y se regulen las visitas y tiempo con ella, verla, para empezar”, explicó el cantante.

No obstante, uno de los puntos que llamó la atención de los usuarios fue cuando Christian Nodal mencionó que el documento también busca proteger la privacidad de su hija, quien, según el cantante, ha sido expuesta:

“La verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”. Christian Nodal, cantante

El artista también expresó que busca que Inti crezca con la libertad de decidir su futuro sin presiones del medio artístico, pese a ser hija de dos figuras públicas. “Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100% su decisión”, agregó.

Cazzu lanza indirecta a Nodal después de que se diera a conocer la demanda

La tarde de ayer, la cantante compartió una serie de fotos en Instagram con imágenes y videos de su vida cotidiana, donde incluyó momentos junto a la menor durante ensayos, vacaciones y presentaciones.

Aunque la publicación no contenía ningún mensaje explícito sobre la situación legal, usuarios en redes interpretaron el contenido como una posible respuesta indirecta, ya que muestra a Inti en distintos escenarios públicos, incluyendo detrás de escenarios y actividades recreativas.

Entre las imágenes más comentadas se encuentran escenas de madre e hija en la playa, jugando con arena, y una donde se observan los pies de Inti con unas zapatillas de color rosa. La publicación va acompañada de un video donde Cazzu canta un fragmento del tema “Engreído”, tema que algunos fans han relacionado con su situación personal. En una de sus líneas se escucha:

“Si te preguntan contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco…”.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha dado más detalles sobre el proceso legal. No obstante, cabe precisar que en México ni el Código Civil Federal o la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe a los padres subir fotos de sus hijos.

Con base en la legislatura mexicana, dicha prohibición podría efectuarse siempre y cuando se estuviera atentando contra la identidad del menor o bien, si se estuviera lucrando con esto.

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