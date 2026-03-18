Alana Flores ya tiene rival para Supernova Genesis 2026: Flor Vigna llega desde Argentina

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Flor Vigna aceptó enfrentará a la mexicana el 26 de abril. Foto: David Rubí

Directo de Argentina llegó la nueva rival para el Supernova Genesis 2026 del próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México tras la salida de Samadhi Zendejas por diferencia de pesos contra Alana Flores, una peleadora creadora de contenido que se ha consolidado en varias batallas y que hoy ostenta cuatro cinturones.

Se trata de Flor Vigna, quien fue contundente al retar a la mexicana para entregarle cinturones como apuesta del combate estelar, e incluso, le dijo que ya sabía de los caprichos que tiene en sus solicitudes.

Se dio a conocer que, entre las condiciones para que la argentina lograra medirse contra Alana Flores en Supernova Genesis 2026 está bajar de peso, se habla de 8 kilos y también deberán usar guantes más grandes, del 16, para evitar que el impacto sea fuerte en los cuerpos de las peleadoras.

Alana Flores dijo que no quiere perder sus cinturones porque se los quiere “dar a sus hijos” (en el futuro). Por su parte, Flor Vigna cuestionó si hay favoritismo porque Alana se muestra muy confiada. La pelea se irá a los cuatro rounds.

¿Qué otras revelaciones surgieron para el Supernova Genesis 2026?

Entre las otras revelaciones que se detallaron son las que ocurrirán cuando se suban en esa misma fecha, Mario Bautista y Aarón Mercury, quienes ya dijeron que van sin caretas, apostaron dinero en efectivo y se irán a los tres rounds, mientras Mario considera que su preparación es ideal para lograr el triunfo por encima del exparticipante de la Casa de los Famosos México.

Otro de los encuentros que llaman la atención es el que ocurrirá entre la influencer Kim Shantal y Lupita Villalobos, un par de mujeres que se enfrentaron a declaraciones para dejar entrever que no se llevan bien y que sobre el ring entregarán todo. Kim Shantal afirma ella sí se ha preparado en materia deportiva durante años, no como Lupita, que se ha dedicado a pasársela de fiesta, como muestra en sus redes, según Shantal.

¿Quiénes se presentarán en la gala Supernova Genesis 2026?

A través de cápsulas de video se presentaron grandes nombres para subirse a entretener a los asistentes, serán Carín León y Óscar Maydon, dos de las grandes figuras de la música regional.

También se informó que, pesar de haberse anunciado que la pelea ya es sold out, se acaban de liberar boletos, así como el evento será transmitido en streaming a través de Netflix.

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