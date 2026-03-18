“La niña en el altar”, protagonizada por Marina de Tavira, vuelve al teatro y busca repetir su éxito en taquilla

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Participan Alberto Estrella, Emma Div y Everardo Zárate. Foto: David Rubí

Será el próximo 27 de marzo cuando regrese al teatro una puesta en escena que estuvo agotada en su primera temporada y lo hace con el mismo elenco, se trata de “La niña del altar”, de Marina Carr, quien reinterpreta un episodio de los textos griegos para darle voz a Clitemnestra.

Su protagonista es Marina de Tavira, quien afirma que no busca un mundo dominado por mujeres, sino equilibrado, “yo quisiera pensar más bien en un mundo en el que los derechos tanto de los hombres como de las mujeres fueran totalmente respetados, que las voces se escucharan por igual”, declaró en entrevista para Unotv.com.

La actriz que se hizo famosa en todo el mundo por su papel en la cinta “Roma”, Marina de Tavira, se acompaña en el escenario de Alberto Estrella, Emma Div, Everardo Zárate y Salvador Sánchez, un regreso que promete llenar de nuevo la taquilla hasta el próximo 26 de abril.

“El hecho de retomar una obra que además fue un éxito sensacional la vez pasada es un triunfo para la cultura en México y gracias al Inbal y gracias a la compañía de Marina de Tavira nosotros podemos retomar esta puesta que es fundamental”, afirmó Alberto Estrella muy emocionado por este regreso al teatro.

¿De qué trata “La niña en el altar”?

La niña en el altar es la historia de Clitemnestra, quien debe sacrificar a su hija por instrucciones de Agamenón, para que los dioses le ayuden a ganar la guerra, una situación que todavía está vigente en nuestros días.

“Para mí, el punto central es el saldo de un sistema obsesionado por la guerra y que la guerra es su negocio, y la guerra es el lugar donde demuestran quién es el más fuerte y cuál es la consecuencia, quiénes pagan las consecuencias y normalmente son las infancias, las niñas y los niños, y eso es tremendamente doloroso, eso nos tiene que indignar profundamente”, reflexionó Marina.

“La niña en el altar” busca abrir la conversación con el público sobre las relaciones de poder y la guerra, se presentará en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque.

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