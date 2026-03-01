Viralizan falso comunicado sobre narcocorridos en Spotify

GENERANDO AUDIO...

Spotify no ha confirmado cambios en su catálogo musical. Foto: Getty Images

Un supuesto anuncio atribuido a Spotify desató polémica en redes sociales al asegurar que la plataforma retiraría de su catálogo los narcocorridos y canciones que hagan apología del narcotráfico. Sin embargo, la empresa no ha emitido ningún posicionamiento oficial que respalde esa información.

La información presentada como un “Comunicado Oficial de Spotify México”, comenzó a difundirse en redes sociales como Facebook y X, generando confusión entre usuarios de la plataforma que escuchan el llamado regional mexicano.

El contenido del presunto comunicado

El documento falso afirma que la compañía eliminaría “todo contenido que glorifique o promueva actividades vinculadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia organizada”, y que la medida aplicaría de inmediato en México y otros países de América Latina.

El falso comunicado utiliza el logotipo y la identidad gráfica de la famosa plataforma, lo que dio apariencia de autenticidad al mensaje y provocó que cientos de personas lo compartieran como si fuera real.

No existe anuncio oficial

Tras revisar los canales verificados y la sala de prensa internacional de Spotify, no se encontró ningún comunicado relacionado con la eliminación de los narcocorridos ni de algún género musical específico.

Hasta ahora, el catálogo permanece sin cambios y no hay evidencia de que la compañía tenga planes para prohibir este tipo de contenidos de forma generalizada.

Reacciones y debate en redes

La difusión del presunto comunicado de Spotify encendió la conversación entre seguidores de artistas del regional mexicano, quienes manifestaron preocupación ante la posibilidad de que sus canciones favoritas desaparecieran de la plataforma.

El caso vuelve a evidenciar la rapidez con la que puede viralizarse información no verificada y la importancia de consultar fuentes oficiales antes de compartir comunicados.

