Cine brasileño brilla rumbo al Óscar con Kleber Mendonça Filho

Este viernes, en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, nos contó sobre el director brasileño Kleber Mendonça Filho, quien vive uno de los momentos más destacados de su carrera. Tras ganar el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes el año pasado, ahora estrena su nueva película, El agente secreto, que ya obtuvo el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y está nominada a varios premios Óscar.

Con 58 años, el cineasta originario de Recife, capital del estado de Pernambuco, ha consolidado una filmografía breve pero influyente. Estudió Ciencias de la Comunicación, fue periodista y crítico de cine, y desde la década de los 90 experimentó con televisión, videoclip y cine antes de debutar formalmente en 2012.

De “Sonidos vecinos” a “El agente secreto”

Su primera película, Sonidos Vecinos (2012), retrata tensiones de clase en un exclusivo barrio de Recife tras la llegada de un equipo de seguridad privada. El filme destacó por su potente diseño sonoro y su mirada social.

En 2016 llegó Aquarius, protagonizada por Sonia Braga. La historia sigue a una mujer que defiende su departamento frente a una empresa inmobiliaria que busca demoler el edificio. La cinta fue un éxito en México y consolidó el prestigio internacional del director.

Posteriormente, con Bacurau (2019), incursionó en un relato con tintes de realismo mágico: un pueblo que desaparece de los mapas tras la muerte de su matriarca. La película reafirmó su interés por retratar dinámicas sociales y políticas en el noreste brasileño.

En 2023 presentó el documental Retratos Fantasmas, un recorrido nostálgico por los antiguos cines populares de Recife, evocando la cinefilia de las décadas de los 60, 70 y 80.

Ahora, con El agente secreto, protagonizada por Wagner Moura, aborda la historia de un científico perseguido durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985). La cinta combina thriller político con memoria histórica.

El resurgimiento del cine brasileño también se vio el año pasado con Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. En este contexto, Brasil podría aspirar nuevamente al Óscar a Mejor Película Internacional. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo, donde el cine brasileño buscará refrendar su momento de proyección global.

