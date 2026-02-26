Si vas al concierto de Shakira en el Zócalo: revisa calles cerradas, objetos prohibidos y horarios del Metro

GENERANDO AUDIO...

El concierto de Shakira arrancará a las 20:00 horas. Foto: AFP

Shakira dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, en un evento que promete reunir a miles de personas en el corazón de la capital.

Tras la confirmación oficial, se prevé que el espectáculo sea uno de los más concurridos del año.

Con la fecha cada vez más cerca, las autoridades capitalinas ya dieron a conocer las calles que estarán cerradas, el operativo de seguridad y cómo operará el transporte público.

En Unotv.com te compartimos todo lo que debes saber si planeas asistir a la presentación de la cantante colombiana.

Operativo especial por concierto de Shakira

El Gobierno de la Ciudad de México desplegará un operativo especial con la participación de más de 6 mil 500 personas de distintas dependencias para garantizar la seguridad durante el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo.

En el dispositivo participarán las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Salud, Cultura y Protección Civil, además de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Locatel y el C5.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que se trata de uno de los conciertos “más importantes que la ciudad tiene en los últimos tiempos” y afirmó que buscan evitar la saturación del primer cuadro.

Alternativas viales por el concierto de Shakira en el Zócalo

Se considera que el primer cuadro de la ciudad será el más afectado por el tránsito durante, previo y después del evento de la cantante colombiana, por lo que se aplicarán las siguientes alternativas viales:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Avenida de Los Insurgentes

¿Cuáles serán las calles cerradas por el concierto?

En este sentido, está previsto que las calles aledañas a la Plaza de la Constitución permanezcan cerradas a la circulación vial desde horas antes de la presentación de Shakira, entre ellas:

José María Pino Suárez

Calle de la Palma

Calle 5 de febrero

20 de noviembre

República de Guatemala

Donceles

Calle Venustiano Carranza

Avenida 5 de mayo

Metro, Metrobús y Servicio de Transportes Eléctricos amplían horarios

Para facilitar el regreso de quienes asistan al concierto de Shakira en el Zócalo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá su servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo en las Líneas 1, 2 y 9.

El Metrobús también ampliará su operación. Las Líneas 1 y 7 (de Glorieta Violeta a Indios Verdes) funcionarán hasta la 01:00 horas. A partir de las 00:00, el paso de unidades será de aproximadamente 15 minutos. La tarifa será de 6 pesos y se podrá pagar con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC.

Además, habrá modificaciones en algunas rutas:

Línea 3: desde las 15:00 horas no operarán Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas

Línea 4: durante todo el día solo brindará servicio de San Lázaro al AICM, Pantitlán y Alameda Oriente

Línea 7: desde las 15:00 horas no operarán Hidalgo y El Caballito

Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos extenderá el horario en tres líneas de trolebús hasta la 01:00 horas:

Línea 1 “Eje Central”

Línea 2 “Chapultepec–CETRAM Pantitlán”

Línea 5 “San Felipe de Jesús–Hidalgo”

El resto de las líneas mantendrá su horario habitual de domingo. Para el pago se podrá utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada o la app CDMX.



¿Qué objetos podrás llevar al concierto de Skakira?

Bolsa de mano y/o cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables y/o chamarras

Zapatos o tenis cómodos

Baterías externas para celular

Objetos prohibidos y permitidos en concierto de Shakira. Foto: UnoTV

¿Qué objetos estarán prohibidos?

Bolsas voluminosas o mochilas de gran tamaño

Objetos punzocortantes o herramientas filosas

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Pantallas gigantes en varios puntos del Centro

Para evitar la saturación en el Zócalo, las autoridades instalarán 24 puntos de retrasmisión entre pantallas y sistemas de audio en distintas avenidas del Centro Histórico. Habrá pantallas en:

20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

Avenida Juárez (de la Alameda Central al Monumento a la Revolución)

También se colocarán pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, puntos que las autoridades recomendaron especialmente para familias con menores de edad.

El objetivo es que más personas puedan disfrutar del concierto de Shakira sin necesidad de ingresar al primer cuadro.

¿Habrá venta de alcohol en el concierto de Shakira?

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) se sumará al operativo interinstitucional por el concierto de Shakira con inspecciones especiales en las inmediaciones del Centro Histórico.

El despliegue iniciará el viernes 27 de febrero y se mantendrá hasta el término del evento. Entre las acciones destacan:

Cero tolerancia a la venta de alcohol a menores de edad , con visitas de verificación a establecimientos mercantiles

, con visitas de verificación a establecimientos mercantiles Supervisión para evitar la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de abarrotes y autoservicio

Vigilancia para impedir el consumo de alcohol en vía pública

El instituto también advirtió que aplicará medidas cautelares a quienes excedan horarios permitidos o generen disturbios.

Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira en el Zócalo

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo

Llevar solo el dinero en efectivo indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

Reportar cualquier situación inusual al personal de seguridad

Además, se informó que el evento no es apto para mascotas, por lo que se pidió evitar llevar animales de compañía.

¿Cuándo fue la última vez que Shakira se presentó en el Zócalo de CDMX?

Fue el 27 de mayo de 2007, cuando Shakira se presentó ante 210 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, en pleno “Oral Fixation Tour”.

Su presentación consistió en 17 canciones, entre las que sus seguidores pudieron escuchar temas como “Ojos Así”, “La Tortura”, “Inevitable”, “Antología”, entre otros.

