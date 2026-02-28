Cynthia Klitbo revela que padece enfermedad incurable: “me tuve que despedir”

GENERANDO AUDIO...

Cynthia Klitbo, conocida por sus icónicos papeles de villana en telenovelas, reveló que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que transformó por completo su estilo de vida. La actriz confesó para medios de comunicación que no ha sido fácil el proceso, pues se debe adecuar a varios cambios.

“Me hicieron miles de análisis”: Cynthia Klitbo habla sobre su enfermedad

En una conferencia de prensa de la novela “Corazón de oro”, Klitbo detalló que fue diagnosticada con enfermedad de Hashimoto, un padecimiento autoinmune que ataca la glándula tiroides:

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, declaró ante medios de comunicación. Cynthia Klitbo, actriz

Uno de los puntos que según Cynthia Klitbo más le ha costado cambiar tras su padecimiento, fue la alimentación, pues ya no puede consumir azúcares, harinas, pizza, pan y otros alimentos de los que gustaba la actriz: “Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, confesó.

No obstante, aunque al inicio fue según Klitbo un cambio drástico, con el paso del tiempo ha notado cambios positivos en su cuerpo; pues considera que su físico luce más esbelto.

Fiel a su estilo, también bromeó sobre lo que jamás estaría dispuesta a dejar y finalizó diciendo que ahora busca mantener controlada la enfermedad con disciplina, ejercicio y una alimentación estricta.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que puede causar hipotiroidismo, es decir, una tiroides hipoactiva.

La tiroides es una glándula con forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello. En las personas con este padecimiento:

El sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan la tiroides

Se acumulan glóbulos blancos que dañan la glándula

La tiroides deja de producir suficiente hormona tiroidea

Aunque la enfermedad no tiene cura, puede mantenerse bajo control con tratamiento médico, disciplina y cambios en el estilo de vida.

