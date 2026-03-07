¿Yuridia se quemó la cara? La cantante pide ayuda en redes sociales

GENERANDO AUDIO...

¿Qué le pasó a Yuridia en el rostro? Esto sabemos | Foto: Cuartoscuro

Yuridia, cantante mexicana de 39 años, publicó un video en TikTok hablando abiertamente sobre un padecimiento de salud que ha atravesado durante sus embarazos. De esta manera, reveló una preocupante marca en su rostro, por lo que pidió ayuda a sus seguidores.

A raíz de su video, publicado el jueves 5 de marzo, la cantante de “Ya te olvidé” y otros éxitos provocó incertidumbre, así como cientos de cuestionamientos con respecto a su estado de salud.

¿Qué le pasó al rostro de Yuridia?

A través de su video de TikTok, Yuridia mandó un mensaje directo a un dermatólogo por una hinchazón en el ojo y una serie de manchas con yagas a partir de sus diferentes embarazos.

“Este video es para algún dermatólogo que, que me esté viendo por ahí. Resulta que cuando yo me embarazo me sale herpes porque se me bajan las defensas y me sale herpes en el ojo y se me hincha todo el ojo”. Yuridia

“En el embarazo del Benny, que fue antes del de Noah, usé aciclovir y me funcionó superbién. Pero en el del Noah usé aciclovir, pero se ve que me equivoqué, porque cuando me lo puse me ardió hasta el culo, güey“, explicó.

Yuridia enfatizó que el tratamiento le quemó la cara, provocándole una fuerte quemadura, por lo que pidió nuevas alternativas para evitar este tipo de efectos secundarios.

Dicha opción le provocó una mancha visible que hizo evidente en el video. “Me dejó una mancha aquí, esta manchita de acá, que ya no, o sea, ya no puedo quitar con nada“, continuó.

“No sé si ya se va a quedar ahí por el resto de mi vida esa mancha o qué es lo que tengo que hacer,porque literal es una cicatriz de una quemadura provocada por aciclovir”.

¿Quién es Yuridia?

Yuridia, nacida en Hermosillo, Sonora, es una intérprete mexicana cuyo salto a la fama ocurrió en 2005 tras obtener el segundo lugar en el reality show “La Academia“.

A lo largo de su trayectoria, ha explorado géneros que van desde la balada pop hasta el regional mexicano, logrando múltiples certificaciones de diamante y platino con álbumes como “Pa’ luego es tarde” y “Sin llorar“.

La cantante mantiene una sólida relación con el también músico Matías Aranda, con quien ha formado una familia que incluye a sus hijos Phoenix, Benicio y Noah.

