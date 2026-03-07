Cineteca Nacional exhibe retrospectiva del cineasta Aki Kaurismäki con sus películas más representativas

GENERANDO AUDIO...

La Cineteca Nacional inició una retrospectiva dedicada al cineasta finlandés Aki Kaurismäki, considerado uno de los directores más importantes de Finlandia. El ciclo reúne algunas de las películas más representativas de su filmografía, conocidas por retratar a trabajadores, personas marginadas y sectores poco visibles de la sociedad europea.

En Noticias en Claro, el crítico e investigador de cine José Antonio Valdés Peña destacó que el director se caracteriza por su estilo minimalista, su humor seco y por contar historias centradas en personajes que viven en barrios populares o enfrentan situaciones sociales complejas.

Cineteca Nacional proyecta cine de Aki Kaurismäki

La retrospectiva de Aki Kaurismäki incluye varias de sus obras más reconocidas, entre ellas películas realizadas desde la década de los años 80. Entre los títulos destacados se encuentran:

Sombras en el paraíso , historia de un trabajador del servicio de limpieza en Helsinki que se enamora mientras enfrenta la muerte de un compañero.

, historia de un trabajador del servicio de limpieza en Helsinki que se enamora mientras enfrenta la muerte de un compañero. Los Vaqueros de Leningrado en América , donde cuenta la historia sobre un grupo de músicos que viajan desde Finlandia hasta México para asistir a una boda.

, donde cuenta la historia sobre un grupo de músicos que viajan desde Finlandia hasta México para asistir a una boda. El hombre sin pasado, cinta premiada en festivales que sigue a un hombre que pierde la memoria tras una golpiza y reconstruye su vida en un barrio pobre.

El ciclo también incluye películas como Le Havre, el puerto de la esperanza, Luces al atardecer y Hojas de otoño, todas centradas en personajes comunes que enfrentan situaciones difíciles dentro de la sociedad.

Un director enfocado en los olvidados del sistema

Para José Antonio Valdés Peña, el cine de Aki Kaurismäki se enfoca en mostrar el lado menos visible de Europa. Sus historias retratan a trabajadores, migrantes y personas que viven fuera de los círculos privilegiados.

Las películas del director finlandés se distinguen por:

Personajes con emociones contenidas.

Humor seco y a veces oscuro.

Historias ambientadas en barrios obreros.

Temas como migración, pobreza y solidaridad.

Kaurismäki, quien actualmente tiene 68 años, es considerado un referente del cine contemporáneo europeo y un habitual en festivales internacionales.

Las proyecciones forman parte de la cartelera actual de la Cineteca Nacional, donde el público puede consultar horarios y funciones para conocer los 18 largometrajes proyectados del realizador finlandés.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.