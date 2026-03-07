A Viscaya y el doble reto de ser mujer en la música independiente

GENERANDO AUDIO...

A Viscaya. Foto: Cortesía

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante y compositora A Viscaya, originaria de León, Guanajuato, reflexiona sobre los desafíos que enfrentan las mujeres dentro de la industria musical independiente mientras impulsa su carrera con el lanzamiento de su sencillo “Ca$h”, una canción que explora el valor de la conexión humana más allá de lo material.

La artista, quien desde 2017 escribe, compone y lanza música, asegura que abrirse camino en la industria no ha sido sencillo, especialmente cuando se combinan dos factores: ser mujer y ser artista independiente.

“Sí ha sido difícil… una por ser mujer en la industria y dos por ser artista independiente”, reconoce.

La baja participación femenina en la industria musical

Para A Viscaya, uno de los principales retos es la escasa presencia de mujeres en distintos roles dentro de la industria musical.

De acuerdo con lo que ha observado en su experiencia profesional, el porcentaje de participación femenina —no solo como artistas, sino también en áreas como producción, management o logística— sigue siendo reducido.

“Todavía son frías las estadísticas… la participación de mujeres es muy baja”, señala.

Esta realidad se refleja, por ejemplo, en la programación de festivales o escenarios, donde la presencia masculina suele ser mayoritaria.

“Veo los resultados cuando me inscribo en festivales o participaciones en escenarios y la mayoría de las personas seleccionadas fueron hombres”, explica.

El reto de ser mujer y artista independiente

A estos desafíos se suma el hecho de trabajar fuera de una disquera, lo que implica asumir múltiples responsabilidades para sacar adelante un proyecto musical.

Para la cantante, la independencia artística representa un doble esfuerzo, ya que además de crear música, debe encargarse de áreas como:

planeación del proyecto

estrategia y marketing

producción y distribución

gestión de equipo de trabajo

“Es doble trabajo… generar y exponer nuestro arte representa un gran reto”, afirma.

Aun así, la artista considera fundamental mantenerse fiel a su identidad artística, incluso cuando su propuesta o su mensaje pueden resultar disruptivos frente a modelos más tradicionales.

“Ca$h”, una canción sobre la energía entre dos personas

En medio de este camino dentro de la música independiente, A Viscaya presenta “Ca$h”, un sencillo que propone una metáfora contemporánea sobre el valor de las conexiones humanas.

La canción plantea que la riqueza no necesariamente se mide en dinero o posesiones, sino en la energía y la química que surge entre dos personas.

El tema explora esa atracción intensa que se alimenta de miradas, tensión y presencia, una conexión que va más allá del deseo físico y que solo existe cuando ambos comparten la misma frecuencia emocional.

Con un tono sensual y liberador, el sencillo celebra la intensidad compartida y la autenticidad de los vínculos reales.

El video oficial, dirigido por Diego Bohemio, ya está disponible en YouTube. La canción fue producida por Pablo Contreras y escrita en coautoría con Alejandra Montaño.

Una artista versátil dentro de la escena musical

La propuesta de A Viscaya se caracteriza por su versatilidad musical. Aunque su base es el pop, su catálogo ha explorado géneros como:

balada

música electrónica

urbano

regional

Actualmente, la cantante confiesa que se siente especialmente cómoda dentro del pop urbano, estilo que ha adoptado como parte central de su identidad sonora.

Su música la ha llevado a presentarse en eventos como Los 40 FM, Wine Colors en Querétaro, la Feria de León y el Festival Internacional del Globo, además de compartir escenario con artistas como Vadhir Derbez, Sofish y Los Claxons.

El sueño: llevar su música a todo México

Como artista emergente, A Viscaya tiene claro su siguiente paso: acercar su música a nuevos públicos, especialmente en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Su objetivo es que el público pueda experimentar su proyecto en vivo y conectar con su propuesta musical más allá del entorno digital.

“Creo que ya es hora de acercar mi música en vivo, de darle esa experiencia a la gente”, dice.

En el camino, la cantante mantiene firme la convicción que la llevó a dedicarse a la música: crear arte y transmitir mensajes a través de sus canciones.

“Elegí crear y elegí también, a través de mi arte, dar mensajes”, afirma.

En el Día Internacional de la Mujer, la historia de A Viscaya refleja el esfuerzo de muchas artistas que buscan abrirse paso en la industria musical con autenticidad, perseverancia y una voz propia.

