Pola Weiss, la artista incomprendida que busca ser conocida a través de un documental, llega al cine

GENERANDO AUDIO...

Un trabajo de la cineasta Alejandra Arrieta. Foto: Alberto Estrada

La vida y obra de Pola Weiss, pionera del videoarte y la videodanza, llegan al cine tras varios años de investigación bajo la lupa de la cineasta Alejandra Arrieta.

“El documental es la primera investigación que se hace sobre la vida de Pola Weiss, que es la pionera del videoarte y la videodanza en México. Ha habido algunas aproximaciones más académicas sobre su obra, pero realmente nunca se ha hecho una investigación biográfica”, expresó.

La cineasta se hizo “fan” cuando conoció la obra de Pola Weiss en 2015, mientras estudiaba una maestría en Londres. En ese momento le pareció frustrante que en México se conociera muy poco sobre la artista.

Alejandra Arrieta busca el reconocimiento de Pola Weiss en la historia del arte

Para realizar el documental, que actualmente puede verse en salas de cine de arte y próximamente llegará a salas comerciales, Alejandra Arrieta se basó en todo el archivo de Pola Weiss resguardado en el MUAC (Museo Universitario Arte Contemporáneo).

La directora definió a la artista como un personaje “magnético” e “incomprendido”, que aún no tiene el lugar que se merece dentro de la historia del arte.

“Nadie la conoce tanto y está al nivel de Frida Kahlo, Leonora Carrington y Remedios Varo. Inclusive con un arte que es mucho más vigente y relevante”, destacó.

La cineasta aseguró que el objetivo del documental es dar a conocer la figura de Pola Weiss y lograr que su historia inspire a más personas, tal como ocurrió con ella.

El documental fue realizado de una manera que refleja el espíritu experimental de Pola Weiss, acorde con el tipo de propuestas visuales que caracterizaron su trabajo.

Un documental ya aceptado en festivales

Aunque la película se estrenó en 2023 en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y posteriormente ha sido presentada en diversos festivales, fue hasta el año pasado cuando logró obtener distribución.

“Estamos muy emocionados por eso porque no todas las películas independientes llegan a este punto”, enfatizó la cineasta, quien señaló que tardó cinco años en realizar el documental.

La investigación comenzó en 2018; las primeras entrevistas se realizaron al año siguiente. Posteriormente el proyecto se vio afectado por la pandemia, lo que retrasó procesos como la edición y la postproducción.

Durante esta etapa también enfrentaron retos técnicos, entre ellos el trabajo de animación y la adaptación de distintos formatos de archivos de video.

Finalmente, la cineasta explicó que el documental está dirigido a un público abierto a propuestas diferentes y experimentales, especialmente en lo relacionado con la imagen en movimiento. Al mismo tiempo, señaló que los espectadores podrán conectar con la historia por la vida compleja de Pola Weiss, que da forma a un relato cargado de emoción.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.