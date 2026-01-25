Al pingüino no le importan las opiniones, asegura la Casa Blanca tras críticas a su campaña por Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Casa Blanca

Asegurando que “al pingüino no le importan las opiniones”, la Casa Blanca intentó hacer frente a las críticas que recibió su campaña en la que el animal del documental de Werner Herzog, que deja su familia para caminar hacia las montañas, va de la mano de Trump hacia Groenlandia.

El viernes, la administración de Donald Trump publicó en la cuenta de la Presidencia una imagen con el presidente llevando al pingüino, que lleva la bandera de Estados Unidos en la otra aleta, hacia una montaña que tiene la bandera de Groenlandia, con el texto “abraza al pingüino”.

Ello, como símbolo aspiracional, en una campaña que replicaron otras dependencias, como las cuentas de los departamentos de Energía (DOE) y Seguridad Nacional (DHS), y la de Respuesta Rápida del Departamento de Guerra (DOW), adaptándola a sus fuentes.

¿Qué pasó con el pingüino y la Casa Blanca?

Mientras la idea de la Casa Blanca era usar la imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) para inspirar a los estadounidenses a apoyar al presidente Donald Trump en su búsqueda de adquirir Groenlandia, el “tiro les salió por la culata”, pues los cibernautas señalaron rápidamente que los pingüinos viven en el Ártico, al sur del planeta, y no al norte, donde se ubica la disputada isla.

Ello, sin dejar a un lado que tanto las huellas que deja el animal, como las del mandatario, son las mismas y están palmeadas, o sea que ambos tendrían patas de pingüino.

Mientras que otros prefirieron usar la misma IA para hacer más realista la imagen, cambiando el ave por un oso polar, que sí es del polo norte de la Tierra, aunque hay otras versiones en que este se lo come, como también ocurrió con la imagen que subió en la que Marco Rubio y J.D. Vance lo acompañan a poner la bandera estadounidense en Groenlandia.

Ante ello, la Casa Blanca optó por publicar un día después su respuesta de asegurando que “al pingüino no le importan las opiniones de quienes no pueden comprender”, dejando atrás la parte irreal de su mensaje para enfocarse en la inspiradora de la búsqueda de “algo más”.

Toda vez que las críticas fueron oportunidad para algún internauta de recordar que Estados Unidos, supuestamente, no ha reclamado el territorio Marie Byrd en la Antártida, y que le correspondería, según el Tratado Antártico de 1959, con una extensión similar a la de Alaska.

En tanto que la cuenta de Respuesta Rápida del DOW optó porque el pingüino fuera escoltado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros de las Fuerzas Armadas. En cambio, el DOE dirige a Trump y al ave hacia dos plataformas petroleras.

En tanto que el Departamento de Seguridad Interna cambió el mensaje para asegurar que el pingüino va hacia las montañas por la campaña emprendida por el gobierno de Trump contra los inmigrantes indocumentados.

