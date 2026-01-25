Alex Pretti, el enfermero de 37 años asesinado a balazos por agentes de ICE en Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

La ciudad de Minneapolis se encuentra nuevamente bajo tensión tras confirmarse que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mató a tiros a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años. El incidente ocurrió este sábado 24 de enero de 2026, en medio de un operativo y protestas contra las políticas migratorias.

Pretti, quien trabajaba en un hospital para veteranos, se había sumado a las manifestaciones tras la muerte de otra ciudadana estadounidense, Renee Good, ocurrida el pasado 7 de enero a manos de agentes federales.

Se trata del segundo ciudadano estadounidense muerto a manos de agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), luego de Renee Nicole Good, también en Minneapolis.

¿Arma o celular?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las autoridades locales han ofrecido detalles sobre el incidente, los cuales contrastan con los testimonios de familiares y videos de testigos.

En la versión federal, el DHS asegura que Pretti se acercó a los agentes con una pistola semiautomática de 9 mm y que un oficial abrió fuego luego de que el hombre se resistiera a ser desarmado.

Mientras versiones y videos de testigos muestran a Pretti con un teléfono en la mano. Hasta el momento, ninguna imagen captada por civiles muestra al enfermero empuñando un arma.

Aunque la policía de Minneapolis cree que Pretti tenía una licencia para portar armas ocultas en Minnesota, su familia afirma que, si bien poseía una, nunca lo vieron portarla en la calle, a la par de describirlo como una persona “gentil”.

¿Quién era Alex Jeffrey Pretti?

Sus allegados lo describen como un hombre con un “gran corazón” y un profundo sentido de la justicia. Estos son los puntos clave de su perfil:

Se desempeñaba como enfermero de cuidados intensivos en el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, además de ser ciudadano estadounidense nacido en Illinois, crecido en Wisconsin y graduado de la Universidad de Minnesota.

Además, tenía experiencia en protestas, tras participar en las manifestaciones de 2020 por George Floyd, y recientemente, contra las medidas migratorias del presidente Trump, a las que consideraba “terribles”.

También se saba que no tenía historial criminal, únicamente infracciones de tránsito menores, y según su padre, “se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo con el ICE… pensaba que era terrible secuestrar niños y agarrar a la gente en la calle”.

Hasta la noche del sábado, los padres de Alex denunciaron un bloqueo informativo por parte de las agencias federales. Se enteraron de la muerte de su hijo a través de un reportero y tuvieron que confirmar la identidad contactando directamente al médico forense del condado de Hennepin.

