Indignación en Minneapolis: ICE mata a hombre y hay protestas

Minneapolis registra enfrentamientos luego de operativo de ICE. Foto: Reuters

Los participantes en las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzaron a construir barricadas en distintas calles de Minneapolis, utilizando cubos de basura y otros objetos para bloquear vialidades. En respuesta, autoridades federales desplegaron equipos pesados para retirar los obstáculos colocados por los manifestantes.

Disturbios tras tiroteo federal en Minneapolis

Las calles de Minneapolis registraron disturbios luego de que los agentes le dispararan fatalmente a un hombre, esto atrajo a cientos de personas a un barrio de la ciudad. Los manifestantes se concentraron para enfrentar a agentes armados y con el rostro cubierto, quienes utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud. La situación comenzó a estabilizarse después de que los agentes federales se retiraron del área, aunque las personas permanecieron en las calles durante varias horas.

Autoridades piden moderación durante protestas contra ICE

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, pidió evitar daños a la ciudad mientras se desarrollaban los operativos de seguridad. Instituciones cercanas también tomaron medidas preventivas, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) pospuso un partido de los Minnesota Timberwolves.

Guardia Nacional se moviliza en Minnesota

El jefe del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, Bob Jacobson, informó que tropas de la Guardia Nacional del estado fueron movilizadas para respaldar a las fuerzas del orden locales ante la magnitud de las manifestaciones y los disturbios registrados. Residentes expresaron inconformidad por diversos incidentes recientes, entre ellos la muerte de un hombre durante un operativo, la detención de un ciudadano estadounidense en su domicilio y la detención de menores de edad.

Identidad del hombre fallecido

El hombre que murió durante el operativo fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años y residente de Minneapolis. Alex era propietario legal de un arma y no contaba con antecedentes penales, salvo infracciones de tránsito.

