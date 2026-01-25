Muerte de Alex Pretti en Minneapolis podría causar otro cierre gubernamental; demócratas amenazan con retirar apoyo

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció que no apoyarán el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles), del que depende el ICE, tras la muerte Alex Jeffrey Pretti, este sábado en Minneapolis, a manos de agentes federales del ICE, la segunda víctima mortal a las espaldas del cuerpo policial en las últimas semanas.

La ley de financiación estaría incluida en un paquete legislativo más amplio con otros proyectos clave para el funcionamiento de la administración federal, por lo que la negativa demócrata podría suponer un nuevo cierre parcial del Gobierno.

”Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos para proceder con el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del DHS”, ha indicado Schumer en redes sociales poco después de pedir la salida inmediata del ICE del estado de Minnesota.

Otros senadores demócratas, como Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, que se unieron a los republicanos para reabrir el Gobierno en noviembre, después del cierre más largo de la historia del país que duró 43 días, han mostrado su rechazo a votar a favor del proyecto de ley si incluye la financiación al DHS.

”No apoyaré el actual proyecto de ley de financiación de Seguridad Nacional”, sentenció Cortez. “Aprobemos los cinco proyectos de ley bipartidistas restantes y financiemos a las agencias esenciales mientras seguimos luchando por un Departamento de Seguridad Nacional que respete los derechos constitucionales de los estadounidenses y preserve el papel esencial de las fuerzas del orden federales para mantenernos seguros”, ha proseguido en comunicado emitido en redes sociales.

La demócrata Rosen pidió medidas para “frenar estos abusos de poder” que garanticen “una mayor rendición de cuentas y transparencia”. “Tengo la responsabilidad de exigir cuentas a la Administración Trump (…). Por eso, votaré en contra de cualquier paquete de financiación gubernamental que incluya el proyecto de ley que financia a esta agencia (DHS)”, aseguró.

Las reacciones en esta dirección de los senadores del Partido Demócrata se han sucedido tras la noticia de la muerte de Pretti, lo que podría poner en jaque el funcionamiento del Gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del próximo sábado 31 de enero.

