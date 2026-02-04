Aplazan audiencia de Nicolás Maduro en EE. UU. hasta el 26 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Tras exactamente un mes de la captura de Nicolas Maduro, la audiencia de revisión en el proceso penal que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fue reprogramada para el 26 de marzo de 2026 a las 11:00 de la mañana. La diligencia estaba prevista originalmente para el 17 de marzo, pero fue aplazada a solicitud de la Fiscalía, con el consentimiento de la defensa.

De acuerdo con el escrito presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, el aplazamiento permitirá resolver cuestiones logísticas, concluir el intercambio de pruebas documentales y dar tiempo a la defensa para analizar el material antes de presentar posibles mociones previas al juicio. El periodo entre ambas fechas será excluido del cómputo de la Ley de Juicio Rápido.

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro y cuándo fue su captura?

Nicolás Maduro, exmandatario de Venezuela, y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 y trasladados a Estados Unidos, donde permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Ambos enfrentan cargos federales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión y uso de armas destructivas, así como otros delitos relacionados con redes de tráfico internacional. El caso forma parte de una investigación de alto perfil encabezada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La audiencia aplazada corresponde a una conferencia de estado, etapa procesal en la que se revisa el avance del caso, el cumplimiento de obligaciones legales entre las partes y se perfilan los siguientes pasos antes de una posible etapa de juicio.

Con la nueva fecha fijada, se prevé que el tribunal determine el calendario procesal y las acciones legales subsecuentes tanto de la fiscalía como de la defensa en uno de los casos más relevantes del ámbito judicial internacional.

