Embajada de EE. UU. aclara cuánto tiempo debes esperar por tu visa

Embajada de Estados Unidos tiempos de entrega de visas. Foto: Getty

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 3 de febrero de 2026 un cambio en el proceso de entrega de visas de No Inmigrante (NIV), como las de turismo y negocios, con tiempos más cortos y un nuevo esquema que los solicitantes deben confirmar desde el día de aprobación.

A través de una publicación en redes sociales, la representación diplomática precisó que las modificaciones aplican tanto para la visa en tarjeta como para la visa estampada en el pasaporte, de acuerdo con los lineamientos oficiales

¿Qué cambia en la entrega de visas de Estados Unidos?

El ajuste central es que, una vez aprobada la visa, el solicitante debe revisar y confirmar su opción de entrega bajo el nuevo esquema, ya que no podrá modificarse después.

La Embajada subrayó que este paso es obligatorio el mismo día de la aprobación del trámite.

Éstos son los nuevos tiempos estimados de entrega

De acuerdo con la información oficial, los plazos quedan de la siguiente manera:

Visa en tarjeta: entre 3 y 4 semanas

entre Visa estampada en pasaporte: entre 5 y 7 días hábiles

Estos tiempos aplican una vez que la visa fue aprobada por la autoridad consular.

Opciones de entrega disponibles y sus costos

La Embajada de EE. UU. detalló que existen opciones de entrega con costo adicional, las cuales deben seleccionarse el mismo día de la aprobación:

Recolección en sucursal DHL

Entrega a domicilio

Una vez elegida cualquiera de estas modalidades, ya no es posible hacer cambios.

Entrega gratuita: recolección en el CAS

El esquema sin costo, que se mantiene como opción predeterminada, es la recolección en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

El proceso funciona así:

El solicitante recibirá un correo electrónico cuando su visa llegue al CAS

cuando su visa llegue al CAS Posteriormente, deberá agendar una cita para recoger su documento

Qué deben tomar en cuenta los solicitantes

La Embajada recomendó a quienes tramiten una visa de No Inmigrante:

Revisar con atención la opción de entrega el día de la aprobación

el día de la aprobación Considerar los tiempos estimados según el tipo de visa

según el tipo de visa Tener presente que no habrá cambios posteriores en la modalidad elegida

La autoridad consular reiteró que estos ajustes buscan agilizar el proceso y dar mayor certeza a los solicitantes sobre la entrega de sus documentos.

