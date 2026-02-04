Condenan a cadena perpetua a hombre que intentó matar a Trump en Florida

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La justicia de Estados Unidos condenó este miércoles a cadena perpetua a Ryan W. Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf de West Palm Beach, Florida, en septiembre de 2024, durante la campaña presidencial que posteriormente ganó el republicano.

Routh, de 59 años, compareció ante un tribunal federal en Fort Pierce para escuchar la sentencia. En septiembre pasado, un jurado lo declaró culpable de cinco cargos, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial.

La jueza Aileen Cannon aplicó la pena máxima solicitada por la fiscalía con el argumento de proteger a la sociedad de futuros delitos cometidos por el acusado.

Además, fue declarado culpable de:

Posesión ilegal de arma de fuego por antecedentes penales

Posesión de arma con número de serie borrado

Posesión de arma para cometer delito violento

Agresión a un agente federal

Cómo ocurrió el ataque

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto detectó el cañón de un rifle saliendo entre arbustos en el campo de golf donde Trump jugaba. El agente abrió fuego. Routh huyó en un vehículo y fue detenido poco después.

En el lugar se aseguró un rifle semiautomático cargado, con mira telescópica y munición adicional.

Al escuchar el veredicto de culpabilidad en 2025, el acusado intentó lesionarse con un bolígrafo en la sala, pero fue contenido por guardias.

Carta y antecedentes

Durante el juicio, un testigo declaró que Routh dejó una caja con una carta manuscrita que decía:

“Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”.

Según testimonios, el acusado tenía una fuerte fijación con la guerra en Ucrania e incluso viajó a Kiev para intentar integrarse a unidades de voluntarios, pero fue rechazado por su edad y falta de experiencia.

Este fue el segundo intento de asesinato contra Trump en 2024. El primero ocurrió el 13 de julio en un mitin en Butler, Pensilvania, donde resultó herido en la oreja tras un tiroteo. Las imágenes del entonces candidato ensangrentado con el puño en alto marcaron la recta final de la campaña.

