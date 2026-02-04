Retiran a 700 agentes del ICE en Minneapolis tras semanas de tensión

GENERANDO AUDIO...

El “zar fronterizo” de Estados Unidos, Tom Homan, anunció el retiro inmediato de 700 elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de la ciudad de Minneapolis, tras semanas de tensión por la muerte de Alex Pretti y Renee Good.

Este miércoles 4 de febrero, Tom Homan reconoció en una rueda de prensa que existe una mejor colaboración con las autoridades locales.

Por ello, dijo que hay “menos” necesidad de mantener a los elementos federales en la ciudad de Minnesota, según AFP.

De esa forma, anunció el retiro de 700 agentes del ICE en Minneapolis. Sin embargo, el “zar fronterizo” no indicó si dichos elementos se apartarán sólo de esa ciudad o de todo el estado de Minnesota.

Con esto, también aseguró que han tenido “avances significativos” en sus redadas contra migrantes. Tom Homan indicó que realizaron 139 detenciones por agresión, 87 por presuntos delitos sexuales y 28 por supuesta pertenencia a pandillas.

El pasado 2 de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció los agentes migratorios de Minneapolis llevarán cámaras corporales para sus operativos.

La tensión en Minnesota

Donald Trump envió a Tom Homan a Minneapolis el pasado 26 de enero para disminuir la tensión provocada por los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good en dicha ciudad, a manos del ICE.

Días después, el “zar” fronterizo se comprometió a “restaurar la ley y el orden” en la ciudad. A su vez, Donald Trump suavizó su tono con respecto a las multitudinarias protestas contra las redadas migrantes en esa ciudad.

“El presidente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que se necesita realizar ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí”, dijo Tom Homan.

A su vez, se comprometió a sancionar a los agentes de migración que no actúen de forma profesional en las redadas.

Las primeras acciones ocurrieron el 24 de enero, cuando dos elementos del ICE fueron separados momentáneamente de sus funciones. Dichos agentes estuvieron presuntamente involucrados en el asesinato de Alex Pretti, según AFP.

Se desconoce si entre los policías suspendidos figuraba Greg Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, quien regresó a su anterior cargo en el Sector El Centro, en California

