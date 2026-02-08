Narcos mexicanos usan balas del ejército de EE.UU.: NYT

GENERANDO AUDIO...

Violencia en México. Foto: Cuartoscuro

Los cárteles mexicanos han utilizado munición calibre .50 fabricada en una planta del Ejército de Estados Unidos para atacar a policías y civiles en México, reveló una investigación de The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los cartuchos, producidos en la planta Lake City Army Ammunition Plant, han sido introducidos de contrabando por la frontera y usados en enfrentamientos de alto poder destructivo.

Munición calibre .50 del Ejército de EE. UU. llega a cárteles

De acuerdo con la investigación, en ataques como el ocurrido en Villa Unión, Coahuila, en 2019, autoridades mexicanas hallaron casquillos calibre .50 con la marca Lake City, una instalación propiedad del gobierno estadounidense y principal fabricante de munición para su ejército.

En ese enfrentamiento murieron cuatro policías, dos civiles y 19 integrantes de un cártel. Testigos relataron que los disparos con este tipo de armas hacían vibrar el suelo, debido a su potencia.

Los cartuchos calibre .50 están diseñados para destruir vehículos y aeronaves ligeras. Aunque su uso civil es limitado, se venden legalmente en Estados Unidos y pueden costar entre 3 y 4 dólares por unidad.

Datos oficiales y tráfico hacia México

Desde 2012, la ATF ha incautado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México. Cerca de un tercio provenían de Lake City, más que de cualquier otro fabricante.

Entre 2019 y 2024, las incautaciones aumentaron. Autoridades estadounidenses confiscaron más de 36 mil cartuchos de este calibre en la frontera sur. En algunos casos se trató de munición perforante e incendiaria, capaz de atravesar blindajes.

Las investigaciones muestran que esta munición llega a los cárteles a través de compras legales en EE. UU., intermediarios y redes de contrabando.

Impacto en la violencia

Expertos citados por el Times advierten que el calibre .50 inclina la balanza en los enfrentamientos, al permitir ataques a más de un kilómetro y medio de distancia, incluso contra helicópteros y vehículos blindados.

Familiares de policías asesinados señalaron que no se ha hecho lo suficiente para frenar el flujo de armas y municiones hacia México.

La investigación subraya que, pese a operativos y acuerdos bilaterales, la munición de uso militar sigue llegando a manos del crimen organizado, aumentando la letalidad de la violencia en México.

