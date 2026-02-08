Trump se negó a disculparse por video racista contra los Obama

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a pedir disculpas por un video racista publicado en su cuenta de Truth Social, en el que Barack y Michelle Obama aparecían representados como simios. Aunque afirmó que condenaba las imágenes, sostuvo que él no cometió un error.

El material provocó una oleada de críticas en todo el espectro político de Estados Unidos y fue eliminado posteriormente por la Casa Blanca, que atribuyó la publicación a un miembro del personal.

Trump rechazó disculparse y deslindó responsabilidad

Al ser cuestionado sobre si ofrecería una disculpa, Trump respondió a periodistas a bordo del Air Force One:

“Yo no cometí un error”.

Cuando se le preguntó si condenaba el contenido racista del video, contestó:

“Por supuesto que sí”.

Trump aseguró que no vio el video completo antes de que fuera publicado en su cuenta oficial.

“Solo vi la primera parte… y no lo vi completo”, dijo, y agregó que lo envió a su equipo para publicarlo y que ellos tampoco lo revisaron en su totalidad.

Casa Blanca culpó a un miembro del equipo

Inicialmente, la Casa Blanca calificó las críticas como “falsa indignación”. Sin embargo, más tarde cambió su postura y responsabilizó a un integrante del personal.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró a la AFP un funcionario del Gobierno.

Origen del video y uso de inteligencia artificial

El fragmento de un segundo formaba parte de un video más largo con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que Trump perdió frente a Joe Biden.

La imagen provenía de un video satírico, creado aparentemente por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparecía como un león, mientras varios políticos, incluidos los Obama, eran representados como animales.

Trump ha republicado de forma habitual memes, videos y documentos, algunos creados con inteligencia artificial, tanto con fines humorísticos como políticos.

Reacciones demócratas y republicanas

Las principales figuras demócratas calificaron la publicación como racista.

La exvicepresidenta Kamala Harris criticó el cambio de postura de la Casa Blanca:

“Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación”, escribió en X.

“Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree”, agregó.

Desde California, la oficina del gobernador Gavin Newsom también condenó el hecho:

“Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”.

Incluso legisladores republicanos reaccionaron de forma negativa. El senador Tim Scott escribió:

“Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”.

Por su parte, el senador Roger Wicker consideró el video “totalmente inaceptable” y afirmó que Trump debía retirarlo y pedir disculpas.

Rivalidad con Obama y antecedentes

Barack Obama, único presidente negro en la historia de Estados Unidos, respaldó a Harris durante la campaña presidencial de 2024.

Trump mantuvo durante años una rivalidad con Obama y ha mostrado molestia por su popularidad y por haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

En el primer año de su segundo mandato, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas creadas con IA, en las que se glorificó a sí mismo y se burló de sus críticos.

El año pasado, publicó un video generado con inteligencia artificial que mostraba a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval, así como otro clip en el que aparecía el líder demócrata Hakeem Jeffries, quien calificó la imagen como racista.

Hasta el momento, Barack y Michelle Obama no se pronunciaron sobre el video.

