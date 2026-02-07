Corte federal da luz verde a política de detenciones masivas de Trump

GENERANDO AUDIO...

Detenciones masivas de Trump son avaladas por corte. Foto. Reuters

Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos respaldó este viernes por la noche la política de detenciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump. La decisión permite que los inmigrantes que sean sujetos de deportación puedan ser detenidos sin derecho a fianza mientras se procesa su admisión al país.

El fallo fue anunciado por el propio Trump este sábado en su red social Truth, citando una nota del medio Just The News, en la que se detalla que la administración considera que tiene la interpretación correcta de la ley para la detención de personas en proceso de deportación.

Decisión dividida de la corte

Aunque la decisión fue dividida, la corte avaló que los inmigrantes aún en calidad de “solicitantes de admisión” puedan ser retenidos sin fianza durante el proceso de entrada a Estados Unidos.

La jueza Edith Jones, designada durante la administración de Ronald Reagan, señaló que:

“El hecho de que administraciones anteriores hayan decidido utilizar menos de su plena autoridad para hacer cumplir la ley… no significa que carecieran de la autoridad para hacer más”.

Controversia sobre detenciones de migrantes

El caso se centra en la interpretación de un estatuto federal que establece que los inmigrantes que son solicitantes de admisión pueden ser detenidos sin derecho a fianza mientras buscan ingresar legalmente al país.

Anteriormente, esta ley se había aplicado principalmente a nuevos inmigrantes sin documentos, no a personas que llevan años residiendo en el país. Sin embargo, la administración Trump indicó en julio que cualquier persona sujeta a deportación sería tratada como solicitante de admisión, quedando automáticamente sujeta a detención.

Jueces discrepan sobre detenciones masivas

La jueza Dana Douglas, designada por el expresidente Joe Biden, afirmó que el fallo podría implicar que hasta dos millones de migrantes que residen actualmente en EE. UU. sean detenidos sin derecho a fianza.

En su opinión discrepante escribió:

“La interpretación del estatuto propuesto por el gobierno significaría que, a efectos de la detención migratoria, la frontera ahora está en todas partes. Esa no es la ley que aprobó el Congreso, y si la hubiera aprobado, habría sido mucho más clara”.

Fallo de la corte aún puede ser apelado

Aunque el fallo representa una victoria para la administración Trump, todavía podría ser apelado ante la Corte Suprema, después de que otros tribunales cuestionaron la interpretación del estatuto y se mostraron en desacuerdo con su alcance.

