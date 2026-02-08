Injustificada, golpiza de agentes del ICE, asegura mexicano con fractura de cráneo tras detención en Minnesota

GENERANDO AUDIO...

Agentes del ICE hacen redadas migrantes en EE.UU.. Foto: Reuters

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano de 31 años, acusó uso de fuerza innecesario por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su detención el 8 de enero en St. Paul, Minnesota, hechos que, según su testimonio, le provocaron ocho fracturas en el cráneo, así como lesiones cerebrales graves y secuelas neurológicas.

Relató para Associated Press (AP) que fue interceptado cuando viajaba en el auto de un amigo cerca de un centro comercial, bajado por la fuerza, tirado al suelo y esposado. Aseguró que los agentes lo golpearon en repetidas ocasiones, incluso en la cabeza con una porra metálica, y que después fue trasladado a un centro de detención donde, dijo, continuaron las agresiones.

Horas más tarde fue ingresado a servicios de emergencia. Estudios médicos detectaron ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales. Pasó varios días desorientado en el Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC), bajo custodia de ICE. De acuerdo con su versión, su memoria resultó afectada al grado de no recordar inicialmente a su hija ni diversos episodios personales.

Agentes federales dijeron al personal médico que el detenido se habría golpeado intencionalmente la cabeza contra una pared, explicación que, según personal sanitario citado por medios estadounidenses, no coincidía con los hallazgos clínicos. Un médico consultado de forma independiente indicó que las lesiones no eran compatibles con una sola caída. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a solicitudes de comentarios sobre el caso.

Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre esposado que tropieza mientras es conducido por agentes en un estacionamiento; Castañeda Mondragón confirmó que se trata de él. Documentos judiciales señalan que durante su ingreso a custodia se detectó que requería atención médica urgente. Posteriormente, un juez federal determinó que su detención fue ilegal y ordenó su liberación.

El caso generó reacciones de autoridades locales y estatales. Legisladores de Minnesota y el alcalde de St. Paul pidieron que se investiguen las lesiones. La fiscalía del condado de Ramsey instó al afectado a presentar una denuncia formal para iniciar indagatorias. El gobernador Tim Walz cuestionó públicamente el actuar de los agentes federales.

Originario de Veracruz, Castañeda Mondragón llegó a Estados Unidos en 2022 con una visa de trabajo temporal y realizaba labores de conducción y construcción. No tiene antecedentes penales. Tras su alta hospitalaria el 27 de enero, enfrenta un proceso de recuperación prolongado: presenta problemas de memoria, equilibrio y coordinación, y requiere atención médica continua. Sin poder trabajar, depende de apoyo comunitario para cubrir gastos básicos.

El migrante señaló que teme salir de su vivienda ante la posibilidad de un nuevo arresto, mientras evalúa interponer una denuncia por el presunto uso excesivo de la fuerza.

