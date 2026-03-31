Casa Blanca reporta más de 11 mil objetivos alcanzados en ofensiva contra Irán

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La Casa Blanca informó que la operación militar denominada “Furia Épica” ha alcanzado más de 11 mil objetivos en territorio iraní, como parte de la ofensiva encabezada por Estados Unidos contra Irán.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los ataques con misiles balísticos y drones iraníes se han reducido en un 90%, mientras que al menos 150 buques de la armada iraní habrían sido destruidos.

Reducción de capacidades iraníes

Según el balance presentado por autoridades estadounidenses, la ofensiva también ha logrado:

Neutralizar cerca del 70% de las plantas de producción de drones y misiles

Ejecutar más de 11 mil misiones de combate

Disminuir de forma significativa la capacidad operativa de Irán en el conflicto

Estos resultados forman parte de una estrategia militar que, según Washington, busca contener amenazas en la región.

Posturas oficiales: discurso público vs negociaciones privadas

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que existe una diferencia entre las declaraciones públicas y las conversaciones diplomáticas:

“A pesar de toda la postura pública que se escucha del régimen y de informaciones falsas, las conversaciones continúan y van bien. Lo que se dice públicamente es, por supuesto, muy diferente de lo que se nos comunica en privado”.

La funcionaria subrayó que cualquier mensaje proveniente de autoridades iraníes será verificado antes de avanzar en acuerdos formales.

Operación “Furia Épica” entra en su día 30

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, la operación fue diseñada para desarrollarse en un periodo de entre cuatro y seis semanas.

“Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos”. Señaló Karoline Leavitt

El avance de la ofensiva coincide con un escenario en el que continúan las tensiones militares y los contactos diplomáticos entre ambas naciones.

Escenario abierto entre ofensiva y diálogo

Mientras la Casa Blanca destaca los avances militares, también reconoce que siguen en curso negociaciones con representantes iraníes, en un contexto marcado por la desconfianza y la verificación constante de información.

Hasta el momento, no se ha confirmado un acuerdo formal, aunque ambas partes mantienen comunicación en paralelo al desarrollo de las operaciones militares.

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