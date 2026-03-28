Trump se burla de Sheinbaum y reitera que el Golfo es de América, no de México

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Trump recrea supuesta llamada y se burla de Sheinbaum. Fotos: Archivo

Este viernes, durante el foro de inversiones Future Investment Initiative, en Miami, Donald Trump recreó una supuesta llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en tono de burla y referente al Golfo de México.

Trump on the conversation he allegedly had with Sheinbaum after he proclaimed the Gulf of Mexico to be the Gulf of America: "'President, president, president — tell me it's not so!' 'No no, it's so. Oh, it's so.' And then Google Maps changed it." pic.twitter.com/HgpvqdhLmw — Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026

Trump aseguró que Estados Unidos tiene mayor control e injerencia en la zona, por lo que propuso cambiar el nombre a Golfo de América. Asimismo, manifestó que su país posee el 92% en el perímetro del Golfo, mientras que México solo cuenta con el 8%.

Presidente, presidente, dígame que no es así. Oh, No, no, Oh. Y luego Google Maps lo cambió. Ganamos el caso en aproximadamente una hora y ahora es el Golfo de América.

México no quedó “encantado”, señaló Trump

A su vez, el mandatario estadounidense señaló que el Gobierno de México no quedó muy contento con la modificación. No obstante, reiteró que Claudia Sheinbaum es “una mujer muy elegante y con una voz muy hermosa”.

Por último, Trump manifestó que su propuesta de cambio de nombre ganó un caso judicial por lo que, ahora, el Golfo de México sería Golfo de América.

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